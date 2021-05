Seul un tiers des sondés juge que LR a un positionnement "spécifique" entre LREM et RN

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Seuls 35% des personnes interrogées jugent que LR est un parti "utile qui a un positionnement politique spécifique" par rapport à LREM et au RN, selon un sondage Ipsos/Sopra Steria pour France Info, Le Parisien et Aujourd'hui en France publié dimanche.

Ils sont en revanche 64% à considérer que Les Républicains est un parti dont la plupart des dirigeants "ont des idées proches soit de La République en Marche, soit du Rassemblement national et pourraient rallier ces partis".

Alors que la question des accords dès le premier tour des élections régionales de juin a agité les états-majors politiques ces dernières semaines, 52% des sondés se disent "favorables" (contre 48% "défavorables") à une alliance entre les listes LREM et LR au second tour dans les régions où le RN est en position de l'emporter, pour empêcher une victoire de ce parti. La proportion d'opinions "favorables" monte à 86% chez les sympathisants LREM et à 58% chez les sympathisants LR.

Mais près d'un sympathisant LR sur deux (48%) serait favorable à un accord avec le RN de Marine Le Pen pour empêcher une victoire de la gauche dans une région, relève aussi le sondage.

"C'est une période difficile pour les Républicains", admet Aurélien Pradié, secrétaire général de LR, interrogé par Le Parisien. "On subit les assauts cyniques de LREM et du RN, ça les arrangerait tellement qu’on disparaisse. Chez nous, il y a des trouillards, mais aussi des résistants qui pensent que notre parti n'est pas à vendre à la découpe et peut redevenir un repère pour les Français", ajoute-t-il.

Enquête réalisée auprès d'un échantillon de 985 personnes représentatives de la population âgée de 18 ans et plus, interrogées par Internet les 10 et 11 mai.

© 2021 AFP