Coupe de France: suspensions de Neymar et Kimpembe confirmées

Saint-Denis (AFP)

Les suspensions des joueurs du Paris Saint-Germain Neymar et Presnel Kimpembe pour la finale de la Coupe de France contre Monaco, mercredi, ont été confirmées, après consultation du Comité Olympique (CNOSF), a-t-on appris de sources proches du dossier.

"La suspension est confirmée", ont assuré deux sources à l'AFP.

Le club de la capitale avait déposé un recours auprès du Comité national olympique et sportif français, qui pouvait nommer un conciliateur et lever temporairement la suspension des deux joueurs, et donc leur permettre de jouer.

Le match de suspension avec sursis qui planait sur Neymar, à la suite de son exclusion contre Lille début avril, est tombé après l'avertissement reçu par le Brésilien à Montpellier (2-2, 6-5 aux t.a.b.) mercredi dernier lors de la demi-finale.

Kimpembe a lui écopé d'une suspension de trois matches ferme plus un avec sursis pour son tacle sur Jérémy Doku qui lui avait valu un carton rouge à Rennes (1-1), début mai.

L'absence des deux internationaux est un coup dur pour le PSG, déjà privé de Marco Verratti, touché à un genou.

"Ney" et "Presko" ont bien participé à l'entraînement de veille de match au Stade de France, dont le premier quart d'heure était ouvert à la presse, comme s'ils allaient jouer le lendemain.

Ces doutes "n'affectent notre préparation d'aucune manière", avait affirmé Pochettino la veille de la finale.

"J'aime jouer contre les meilleurs joueurs, mais les règles sont les règles, et elles sont claires", avait déclaré plus tôt dans la journée l'entraîneur monégasque Niko Kovac.

"S'ils jouent, cela ne change pas notre préparation, il nous faudra attaquer et défendre ensemble", avait-il poursuivi.

