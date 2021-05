Concert-test parisien: inscriptions closes, plus de 20.000 volontaires

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Les inscriptions sont closes pour le concert-test du 29 mai à l'AccorHotels Arena (Bercy) avec Indochine et les organisateurs remercient jeudi "les plus de 20.000 volontaires" alors que 5.000 spectateurs seulement y assisteront.

"La plateforme des candidatures est clôturée ! L'AP-HP et le Prodiss tiennent à remercier les plus de 20.000 volontaires qui se sont inscrits pour cette expérimentation scientifique inédite", peut-on lire sur le compte Twitter du Prodiss, syndicat du spectacle musical et de variété qui organise la partie concert. Cette expérimentation est menée pour son volet scientifique par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP).

"Prochaines étapes : les tests du 26 au 28 mai sur rdv pour les volontaires répartis en 2 groupes, puis l'expérimentation le 29 mai avec un premier groupe de contrôle à distance, et le concert pour 5.000 d'entre eux !", peut-on lire encore sur les réseaux sociaux du Prodiss.

L'expérimentation repose sur deux populations -- 5.000 personnes assisteront à ce concert, avec masques chirurgicaux, dans la fosse sans distanciation et 2.500 personnes resteront à leur domicile -- pour étudier en miroir la circulation du Covid-19.

Tous seront testés à partir de trois jours avant l'événement et sept jours après. Un tirage au sort va désigner les participants parmi les personnes éligibles aux critères présentés sur le site d'inscription (entre 18 et 45 ans, sans facteur de risque de forme grave, etc).

"Les résultats préliminaires seront connus fin juin et suivis d'une publication scientifique", avait exposé la semaine passée le Pr Constance Delaugerre, virologue de l'hôpital parisien Saint-Louis.

L'objectif pour le secteur des musiques actuelles est de travailler sur les conditions d'un retour pérenne à la rentrée de septembre des concerts debout, interdits depuis plus d'un an en raison du contexte sanitaire.

Le spectacle qui se tiendra dans la salle de Bercy devrait durer deux heures environ, avec une des figures de l'électro française Etienne de Crécy, en ouverture, suivi d'Indochine, qui fête cette année ses 40 ans.

© 2021 AFP