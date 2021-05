Euro-Espoirs: Les Bleuets avec Camavinga, Aouar et Upamecano

Publicité Lire la suite

Marseille (AFP)

Le sélectionneur de l'équipe de France Espoirs Sylvain Ripoll a annoncé jeudi sa liste pour la phase finale de l'Euro, à laquelle participeront plusieurs joueurs déjà internationaux A, comme Eduardo Camavinga, Houssem Aouar ou Dayot Upamecano.

Après l'annonce mardi par Didier Deschamps des 26 joueurs retenus pour l'Euro, certains choix de Ripoll pour cette phase finale qui débutera le 31 mai à Budapest par un quart de finale face aux Pays-Bas, étaient attendus. C'est le cas de la présence de Camavinga, qui avait déjà participé au mois de mars à la phase de poules de cet Euro-Espoirs.

"Il revient avec nous. On a beaucoup de qualité au milieu de terrain et il représente cela. C'est aussi un garçon appliqué et sérieux. On est content de l'avoir avec nous", a résumé Ripoll en conférence de presse.

En défense, l'absence de Jules Koundé, impressionnant lors de la première phase et appelé mardi chez les A, est compensée par le retour d'Upamecano. Le joueur du RB Leipzig, qui compte trois sélections en équipe de France, était blessé au mois de mars.

Au milieu de terrain, Ripoll a également rappelé Houssem Aouar, lui aussi forfait lors de la phase de poules. Il a également convoqué Maxence Caqueret, un autre Lyonnais, ainsi que le Monégasque Youssouf Fofana.

Les choix du sélectionneur dans ce secteur de jeu ont fait une victime importante, le Marseillais Boubacar Kamara. Décevant lors de la phase de poules en mars, il n'a pas été appelé pour la phase finale.

En attaque, les Espoirs seront renforcés par le retour de l'attaquant du Bayer Leverkusen Moussa Diaby, qui n'avait pu participer aux matches de poules à cause du Covid.

"C'est un profil atypique, de vitesse et de percussion. C'est un retour qui nous apporte d'autres caractéristiques et d'autres possibilités", a expliqué Ripoll.

Dans la liste annoncée jeudi par Sylvain Ripoll, trois joueurs - les Nantais Lafont et Kolo Muani, ainsi que le Brestois Faivre - pourraient être concernés par le barrage entre le 18e de L1 et le vainqueur du duel entre Grenoble et Toulouse. Le cas échéant, ce ou ces joueurs seraient "libérés pour jouer le barrage", a déclaré le sélectionneur des Bleuets.

"On va voir ce qui se passe dimanche (dernière journée de L1, ndlr). J'espère avoir tout le monde mais si ça n'est pas le cas, on fera avec et on s'adaptera", a-t-il ajouté.

La liste des 23:

Gardiens: Bertaud (Montpellier), Lafont (Nantes), Meslier (Leeds/ENG)

Défenseurs: Badiashile (Monaco), Dagba (Paris SG), Fofana (Leicester/ENG), Kalulu (AC Milan/ITA), Konaté (RB Leipzig/GER), Maouassa (Rennes), Truffert (Rennes), Upamecano (RB Leipzig/GER).

Milieux: Aouar (Lyon), Camavinga (Rennes), Caqueret (Lyon), Faivre (Brest), Fofana (Monaco), Soumaré (Lille), Tchouaméni (Monaco).

Attaquants: Diaby (Bayer Leverkusen/GER), Edouard (Celtic Glasgow/SCO), Gouiri (Nice), Ikoné (Lille), Kolo Muani (Nantes)

