Ford dévoile la version électrique de son populaire pick-up F-150

Publicité Lire la suite

New York (AFP)

Ford a présenté mercredi la version électrique de son populaire pick-up F-150, le véhicule le plus vendu aux Etats-Unis, déjà dévoilée en partie lors d'une escapade du président américain Joe Biden qui a trouvé que l'engin allait "sacrément vite".

Alors que la course à la voiture électrique s'intensifie aux Etats-Unis, Ford est récemment passé à l'offensive sur ce segment: le géant de Dearborn, près de Detroit, a annoncé en début d'année qu'il allait consacrer plus de 22 milliards de dollars à la production de véhicules fonctionnant sans carburant d'ici 2025.

L'entreprise a déjà présenté la Mustang Mach-E fin 2019. Mais elle mise beaucoup sur la version "propre" de sa camionnette à plateau, qu'elle prévoit de vendre à 39.974 dollars pour le modèle de base.

Lors d'une présentation en grande pompe mercredi, le groupe a comparé son avènement à celui de la Model T, l'un des premiers véhicules abordables et produits en masse au début du 20e siècle.

Ford propose depuis 1948 des versions du F-150 et de modèles un peu plus gros, connus sous le nom de F-Series, qui est de loin sa gamme la plus populaire.

#photo1

Selon le cabinet spécialisé Edmunds, le F-150 est le véhicule le plus vendu aux Etats-Unis. Si la version électrique se vend bien, elle pourrait aider à l'adoption massive de ce type de véhicules aux Etats-Unis.

Même si Tesla grossit rapidement et General Motors a aussi récemment mis l'accélérateur sur cette catégorie, les ventes de voitures électriques ne représentaient encore que 2,5% aux Etats-Unis au premier trimestre, selon le cabinet spécialisé Cox.

Ford avait déjà révélé le nom de la version électrique, le F-150 Lightning.

Il a dévoilé mercredi soir que la batterie standard permettra de rouler 230 miles (370 kilomètres). Certaines versions du véhicule pourront tracter jusqu'à 4.536 kilos.

Bill Ford, l'arrière-petit-fils du fondateur de l'entreprise et actuel président de son conseil d'administration, a salué un "moment charnière" dans l'histoire de la société.

Le F-150 Lightning est le modèle "le plus intelligent, le plus propre" de la gamme, a-t-il assuré. "Et il est plutôt puissant".

Joe Biden, qui avait pu lui-même tester la voiture à l'occasion d'une visite d'un centre de Ford mardi, avait glissé que le véhicule pouvait passer de 0 à 60 miles par heure (97 kilomètres/heure) en environ 4,4 secondes.

En cas de coupure de courant, le véhicule sera capable de fournir de l'électricité à une maison pendant environ trois jours, affirme par ailleurs Ford.

#photo2

Pour les professionnels qui utilisent l'engin sur des chantiers par exemple, le véhicule pourra disposer de prises électriques afin de servir de source d'énergie pour les outils.

La production du F-150 Lightning débutera au printemps 2022 à Dearborn. Il ne sera pas seul sur le marché.

La start-up Rivian prévoit de commencer à écouler son pick-up électrique R1T cet été tandis que General Motors ambitionne de vendresa propre version, le GMC Hummer EV, à partir de cet automne.

"L'avenir de l'industrie automobile est électrique", avait martelé mardi Joe Biden depuis le Ford Rouge Electric Vehicle Center. "La seule question est de savoir si nous construisons ces véhicules et les batteries qui vont avec ici aux Etats-Unis ou si nous dépendrons d'autres pays."

© 2021 AFP