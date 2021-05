Basket: les Françaises lancent leur préparation à l'Euro-2021 face à l'Espagne

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

A un peu moins de quatre semaines du début de l'Euro-2021, les basketteuses françaises lancent leur préparation par une double confrontation contre les grandes rivales espagnoles, à Toulouse dimanche (17h45) et lundi (16h00), pour pouvoir se jauger.

En raison de la pandémie de Covid-19, les coéquipières d'Endy Miyem n'ont plus disputé le moindre match depuis le tournoi de qualification olympique début février 2020 à Bourges, qui leur avait permis d'assurer leur place aux Jeux, avec notamment une victoire de prestige sur l'Australie.

Il y avait bien deux matches amicaux de prévus début février 2021 contre l'Espagne, mais un cas de Covid au sein de l'encadrement ibérique avait entraîné l'annulation du déplacement de la sélection espagnole et des deux rencontres qui étaient déjà prévues à Toulouse.

C'est donc "avec beaucoup d'envie" que les Françaises se sont retrouvées lundi pour le début de quatre semaines de préparation pour le Championnat d'Europe (17-27 juin), qui se disputera pour la première phase (1er tour, barrages et quarts de finale) à domicile au Rhénus de Strasbourg.

"Les matches de préparation face à l'Espagne seront donc un bon indicateur pour voir où nous en sommes", a souligné la sélectionneuse Valérie Garnier.

"Je ne sais pas si l'Espagne reste le danger le plus important en Europe, mais en tout cas c'est celui avec lequel récemment on a le plus de difficultés à gagner. Il ne faut pas oublier que l'Espagne peut avoir quand même peur de nous", a estimé Céline Dumerc, qui va endosser pour cet Euro-2021 son costume de manager général de l'équipe de France féminine.

A Toulouse, les Françaises vont également retrouver leurs spectateurs avec 800 personnes attendues, alors que l'Euro-2021 se déroulera à Strasbourg avec une jauge de 3.600 spectateurs dans la seconde quinzaine du mois de juin.

Après cette double confrontation face à l'Espagne à Toulouse, les Françaises prendront la direction de Mulhouse à partir de vendredi pour une nouvelle phase de la préparation, avec cinq nouveaux matches au programme (deux contre l'Italie, deux contre la Suède et un contre la Turquie).

© 2021 AFP