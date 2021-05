La Bourse de Paris ouvre en petite baisse

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

La Bourse de Paris a terminé en hausse de 0,69% et a atteint de nouveaux plus hauts, portée par de bons indicateurs américains et un optimisme que rien se semble pouvoir ébranler.

L'indice CAC 40 a grimpé de 44,11 points à 6.435,71 points, un plus haut de clôture depuis le 19 septembre 2000. En séance il a atteint, 6.467,72 points, un niveau également inédit depuis le 20 septembre 2000. La veille, la cote parisienne avait clôturé sans tendance (+0,02%) à l'image de ses consoeurs européennes.

