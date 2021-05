Euro-Espoirs: Les Bleuets tombent de haut

La déception du gardien de but de l'équipe de France, Illan Meslier, et du milieu de terrain, Aurélien Tchouaméni, après la défaite, 2-1 face aux Pays-Bas, en quart de finale de l'Euro-Espoirs, le 31 mai 2021 à Budapest

L'équipe de France Espoirs n'y arrive décidément pas. Battus 2-1 lundi à Budapest par les Pays-Bas en quart de finale de l'Euro, les Bleuets ont écrit un nouveau chapitre de leur histoire chaotique et n'ont pas réussi à tenir les promesses qui accompagnaient un effectif incroyablement riche.

L'Euro-Espoirs est une compétition qui ne va pas aux joueurs Français. Le seul et unique titre remonte à 1988, la dernière finale à 2002. La demi-finale de 2019 en Italie avait été jugée satisfaisante, car elle arrivait après de longues années d'absence et d'errance.

Mais ce quart de finale de l'édition 2021 est en revanche une vraie et grande déception, même si la façon dont il s'est conclu, par un but néerlandais en contre dans les dernières secondes du temps additionnel, est cruelle.

On avait laissé les Bleuets il y a deux mois, qualifiés pour la phase finale, forts mais peut-être parfois trop sûrs de leurs forces. Le match perdu en ouverture contre les Danois était resté en travers de la gorge de Sylvain Ripoll et tout le monde, joueurs comme sélectionneur, avait promis qu'il n'y aurait pas de retard à l'allumage face aux Pays-Bas.

Mais après une première phase déjà relevée, le niveau monte encore dans cet Euro-Espoirs et le duel entre Bleuets et Oranje, disputé devant plusieurs centaines de spectateurs à Budapest, a d'abord été équilibré et dominé par les charnières centrales.

Chez les Oranje, le duo Botman-Schuurs a ainsi longtemps survolé les débats, les deux géants maîtrisant absolument tout ce qui passait dans leur secteur, ballons comme attaquants adverses.

Devant, Stengs semait la pagaille sur le côté de Maouassa et les Bleuets alors passaient un sale quart d'heure, d'autant que Dagba était déjà sorti sur blessure (12e), remplacé par Kalulu, débutant à ce niveau.

- Malgré Caqueret -

Mais au match des défenses centrales, la France a marqué un grand coup à la 23e minute, quand Upamecano a repris d'une tête superbe un corner impeccablement frappé par Diaby (1-0).

Ce but a libéré les Bleuets, qui ont mieux contrôlé la fin de la première période, et a encore rappelé l'invraisemblable richesse du réservoir français au poste de défenseur axial.

Absent lors de la première phase, Upamecano remplaçait numériquement Koundé, parti chez les A. Le futur défenseur du Bayern Munich a lui aussi déjà connu l'équipe de Didier Deschamps et lundi, à l'échelle du dessous, il a vraiment impressionné, associé à son compère Konaté, qui s'apprête lui à rejoindre Liverpool.

Mais cela n'a pas suffi. Les Français sont en effet revenus un peu mollement des vestiaires et ont été rejoints sur un but assez heureux de Boadu, couvert de justesse par Maouassa alors qu'il traînait dans la surface sur une frappe de son équipier Harroui (1-1, 51e).

La suite a été très largement française. A la 66e minute, Ikoné a failli marquer après une feinte lumineuse qui lui a permis d'aller jusqu'au bout, mais il a été contrarié par Schuurs puis par le poteau.

L'excellente entrée de Caqueret a également offert plusieurs autres occasions aux joueurs de Ripoll, comme cette bonne frappe de Tchouaméni (73e) ou une tête plongeante de Aouar (90e).

Les Pays-Bas, alors, n'attendaient plus qu'un contre, et encore, sans doute plutôt en prolongation. Mais l'occasion est venue avec un repli défensif oublié des Français après un corner. Kluivert a semé Maouassa et a trouvé Boadu, qui avec son doublé a enterré les Bleuets.

La sélection Espoirs poursuit donc son chemin de croix à l'Euro. Certains des joueurs qui la composent auront tout de même une deuxième chance cet été, aux JO de Tokyo. Ce devrait être avec Sylvain Ripoll, mais cet échec le fragilise.

