Roland-Garros: Sinner sauve une balle de match face à Herbert mais passe au 2e tour

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Jannick Sinner, 19e mondial, a été sérieusement bousculé lundi par Pierre-Hugues Herbert (85e), face auquel il a dû sauver une balle de match pour décrocher son billet pour le deuxième tour.

L'Italien, qui avait atteint les quarts de finale l'an dernier Porte d'Auteuil, a eu besoin de 5 sets, 6-1, 4-6, 6-7 (4/7), 7-5, 6-4, et de plus de 3h30 pour se défaire du Français, particulièrement accrocheur et largement soutenu par le public du court Suzanne-Lenglen.

"Quand j'ai vu son nom sur le tirage au sort, je savais que ça allait être un match difficile. Surtout ici où il avait le soutien des spectateurs. Malgré cela, c'est vraiment bien de jouer à nouveau devant du public, donc merci à tous d'être venus", a salué Sinner juste après le match.

"Le tennis est vraiment un sport de fou, où tout peut changer à chaque point. Aujourd'hui je suis content que cela ait tourné en ma faveur. Je me sens un peu comme un survivant".

Après un premier set impérial, la pépite italienne de 19 ans a semblé marqué le pas, faisant même brièvement appel au médecin à l'entame de la troisième manche. Un coup de mou qui a permis à Herbert de revenir puis mener deux sets à 1.

Dans la quatrième manche, Sinner a même frisé la correctionnelle, devant sauver pas moins de 5 balles de break dans le 8e jeu, avant de devoir effacer une balle de match à 5-4. Mais, solide, l'Italien a finalement repris l'avantage pour s'emparer du set 7-5 avant de faire le break d'entrée dans la 5e manche.

Un avantage qu'il a su conserver pour finalement l'emporter sur sa 2e balle de match.

Au prochain tour, Sinner sera opposé à son compatriote Gianluca Mager (87e).

© 2021 AFP