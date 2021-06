Patrick Sébastien lance un magazine de jeux

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Comme plusieurs animateurs de télévision avant lui, Patrick Sébastien lance en juin un magazine consacré aux jeux (mots fléchés, mots croisés...), Jeux vous aime, a annoncé mardi l'éditeur de presse CMI France.

Le bimestriel s'adresse "à tous ceux qui cherchent à se détendre tout en se cultivant", a indiqué mardi le groupe, et associe des grilles de mots fléchés et croisés (dont certaines composées par l'animateur) et des "pages éditoriales" sur des thèmes chers à l'ancien animateur de France 2 "comme le bonheur, la bienveillance et l'espoir".

CMI France (propriété du magnat tchèque de l'énergie et des médias Daniel Kretinsky) prévoit de mettre en vente 270.000 exemplaires pour le lancement.

L'ancien retraité du petit écran, qui a quitté France 2 en 2019, a effectué un retour sur C8 en avril où il présente "Samedi Sébastien", des rediffusions de ses deux émissions emblématiques "Le plus grand cabaret du monde" et "Les années bonheur".

Il suit dans les kiosques d'autres personnalités de la télé qui ont créé leur magazine.

En 2017, Mondadori a lancé la tendance avec le bimestriel Dr Good!, associé au médecin-animateur Michel Cymes. Le titre est tombé dans l'escarcelle de Reworld Media (Closer, Auto Plus, Pleine Vie, Grazia...) qui a racheté Mondadori France il y a deux ans.

En octobre, Reworld Media a créé un trimestriel intitulé Mission patrimoine, sur la protection du patrimoine français, en collaboration avec Stéphane Bern.

Puis en novembre, CMI France a créé un bimestriel, intitulé S, le magazine de Sophie, pour les femmes de 50 ans porté par Sophie Davant.

Les lancements se sont encore accélérés ces derniers mois avec la sortie en mars de "Bienvenue chez vous by Stéphane Plaza", un autre bimestriel édité par Prisma, et d'Entre nous, bimestriel porté par Faustine Bollaert et publié par Reworld, dont le premier numéro paraît vendredi.

