Amical: Benzema titulaire pour son retour, 100e capitanat pour Lloris

Karim Benzema a été titularisé mercredi à Nice contre le pays de Galles pour le premier match de préparation à l'Euro, plus de cinq ans et demi après sa 81e et dernière sélection avec la France, selon les compositions d'équipe dévoilées par l'UEFA.

L'avant-centre du Real Madrid, rappelé par Didier Deschamps pour l'Euro (11 juin-11 juillet) à la surprise générale, doit animer la ligne d'attaque en compagnie de Kylian Mbappé et Antoine Griezmann.

Le joueur de 33 ans, longtemps écarté en raison de l'affaire de la "sextape", n'avait plus porté le maillot de l'équipe de France depuis le 8 octobre 2015, à l'occasion d'un amical contre l'Arménie (4-0) lors duquel il avait inscrit un doublé, déjà à l'Allianz Riviera.

Le gardien Hugo Lloris, né à Nice et ancien joueur de l'OGC, porte le brassard de capitaine pour la 100e fois de sa carrière internationale.

Devant lui, la défense sera composée des titulaires habituels Raphaël Varane et Presnel Kimpembe dans l'axe, épaulés par Benjamin Pavard à droite et Lucas Hernandez à gauche.

Au milieu de terrain, Corentin Tolisso a été choisi aux côtés d'Adrien Rabiot et Paul Pogba.

Pour ce premier match de préparation, organisé à deux semaines du premier match de l'Euro contre l'Allemagne, le sélectionneur Didier Deschamps dispose d'un groupe de 22 joueurs. Les "Blues" de Chelsea Kurt Zouma, N'Golo Kanté et Olivier Giroud, vainqueurs samedi de la Ligue des champions, sont préservés comme Thomas Lemar (cuisse), en phase de reprise.

Du côté du pays de Galles, également qualifié pour l'Euro, le capitaine Gareth Bale est titulaire à l'inverse du milieu Aaron Ramsey, en manque de temps de jeu à la Juventus.

France: Lloris (cap) - Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez - Pogba, Tolisso, Rabiot - Griezmann - Benzema, Mbappé.

Sélectionneur: Didier Deschamps.

Pays de Galles: Ward - Gunter, Rodon, Mepham, C. Roberts - Wilson, Allen, N. Williams, Morrell - James, Bale (cap).

Sélectionneur (adjoint): Robert Page.

Arbitre: Luis Godinho (POR).

