Roland-Garros: Monfils, battu et "hyperfrustré"

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Gaël Monfils ne parvient pas à digérer sa défaite au 2e tour de Roland-Garros jeudi face à Mikael Ymer (6-0, 2-6, 6-4, 6-3) mais refuse absolument de la mettre sur le compte d'une gêne physique qu'il n'a pourtant pas cachée sur le court.

"J'ai perdu, je dois faire mieux. Beaucoup mieux. Je n'admets pas, je dois gagner ce match", a-t-il asséné en conférence de presse, interrogé sur la nature de sa blessure.

A en juger par la première manche et en particulier les derniers points, où il a été incapable de défendre sur une attaque de Ymer (105e mondial) avant de quasiment laisser passer la balle de set sans pouvoir faire l'effort d'ajustement nécessaire, rien ne laissait présager que le match irait jusqu'au bout.

Mais le 15e joueur mondial ne se cherche résolument pas d'excuse et au contraire, c'est lui qui en présente à ses supporters.

"Encore un mauvais début de match... Encore une fois ça ne passe pas... Je peux mieux faire, je m'excuse auprès de tous mes fans (...) Ca doit être dur de regarder ça, une mauvaise défaite", a-t-il commenté, se disant "hyperfrustré".

Après une première manche lâchée 6-0 sans le moindre combat, le visage grimaçant, l'attitude résignée, le N.1 français a semblé au bord de l'abandon.

"Va faire une petite sieste Gaël !", lui a même lancé un spectateur au changement de côté à 5-0.

- Sorti du court -

Il est effectivement sorti du court après la première manche. Pas pour dormir, mais pour un temps mort médical. Quel type de blessure, insiste-t-on ? "Je n'en parlerai pas", coupe-t-il.

#photo1

A son retour, sa future épouse Elina Svitolina avait pris place en tribunes et, coïncidence ou pas, le Français a alors commencé à retrouver des forces, de l'envie, de l'allant.

Il s'est mis à marquer des points, à reprendre confiance. Des coups d'oeil à Svitolina, quelques échanges verbaux, des sourires, des encouragements qui recommencent à dégringoler des tribunes et le voilà relancé.

"C'était compliqué après le premier set parce qu'il semblait souffrir et je ne savais pas quoi faire. Je suis sorti de mon plan de jeu", a commenté Ymer.

Après 32 minutes, la même durée que la première manche, Monfils a égalisé à un set partout.

Dans la foulée, il a pris le service d'Ymer sur un jeu blanc et s'est détaché 2-0.

Et s'il a semblé à ce moment-là plus serein et détendu, ce n'était que de l'extérieur, a-t-il assuré.

- "Mauvais choix" -

"J'étais très tendu. J'ai fait de mauvais choix, beaucoup de fautes... Et puis des amorties pas parce que je devais les faire, mais parce que je ne savais pas quoi faire", a-t-il commenté.

#photo2

Les fautes directes (62 au total contre 27 pour Ymer) ont effectivement continué de polluer son jeu, mais la résignation a laissé place aux invectives: "Non Gaël", s'est-il lancé de temps à autre.

Mené 4-3, le Suédois a cependant remporté six jeux d'affilée pour empocher le troisième set et se détacher 3-0 dans le quatrième.

Monfils a stoppé l'hémorragie d'un gros coup droit (3-1). Mais Ymer a réussi un nouveau break pour mener 5-1 et servir pour le match.

Dos au mur, le Français a jeté toutes ses forces, s'est battu jusqu'au bout, est revenu à 5-3, mais sans parvenir à renverser le cours du match.

Il y avait bien une solution, mais il ne l'a pas tentée, à dessein: revenir à son style de jeu caractéristique de défenseur acharné qui remet toutes les balles dans le court.

"Je fais évoluer mon jeu. Si je me remets à limer, ce n'est pas ça", a expliqué Monfils qui travaille depuis l'intersaison avec Günter Bresnik et qui attend avec impatience que ce travail de refonte porte ses fruits.

Eliminé au premier tour l'an dernier et en grande difficulté psychologique, Monfils a un peu retrouvé cette année le sourire sur les courts de Roland-Garros où il a battu au premier tour un spécialiste de la terre battue, l'Espagnol Albert Ramos Vinolas (38e), et regoûté au plaisir de sentir un public derrière lui.

© 2021 AFP