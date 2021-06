Top 14: Lopez ne va pas "qualifier Clermont tout seul"

Publicité Lire la suite

Clermont-Ferrand (AFP)

Revenu d'une blessure à une épaule pour le match décisif face à La Rochelle samedi, lors de la 26e et dernière journée, l'ouvreur et capitaine de l'ASM Camille Lopez est formel: il ne va "pas qualifier Clermont tout seul".

Q: Comment vous sentez-vous après sept semaines d'absence?

R: "Ça va, j'ai hâte d'être à samedi. Je ne suis pas à 100% mais on m'avait prévenu que j'allais garder une douleur, une sensibilité... Maintenant je comprends quand ceux qui sont passés par là ont eu du mal à la musculation. Je vais jouer avec une petite protection pour essayer d'amortir le choc. Il faut s'accrocher parce que c'est potentiellement le dernier match de la saison. On va serrer les dents. Une chose est sûre: je ne vais pas buter. Aujourd'hui Morgan (Parra, ndlr) bute très bien, ce serait dommage de casser une telle dynamique."

Q: Votre retour n'est-il pas un peu précipité?

R: "Ce n'est pas moi qui fais les choix. Je pense que, si on avait été qualifiés, je n'aurais pas joué ce match. Mais que ce soit clair: je ne vais pas qualifier l'équipe tout seul. Je vais essayer d'apporter ma pierre à l'édifice. On affronte une équipe qui marche sur l'eau, ils sont vice-champions d'Europe... Donc il faudra se serrer les coudes et aller chercher une victoire pour se qualifier. Forcément, ça met de la pression mais de la bonne pression. A nous de nous mettre au niveau."

Q: Vous avez besoin d'une victoire, La Rochelle d'un bonus. Vous allez vous entendre?

R: "(rires) Malheureusement, ça ne marche pas comme ça! Ça serait trop bien... On sait qu'ils vont aller chercher une place en demie, histoire de s'enlever un match. On a déjà été dans cette position et ça ne fait pas de mal. Mais il n'y aura pas d'entente. Ce sont des matches qu'il faut jouer, sérieusement, en répondant présents. J'ai confiance en cette équipe. On est maîtres de notre destin donc forcément, on y croit. Ça a été une saison très longue, très compliquée. On a encore fait une saison en dents de scie mais on est encore en course: il nous suffit de gagner ce match pour nous jouer la phase finale. Il faut faire le boulot. (...) Après, c'est vrai qu'on aurait pu aborder ce match beaucoup plus sereinement. Seulement, on a perdu des points en route. On a été irréguliers à certains moments, on n'a pas su faire le job mais on est encore en course!"

