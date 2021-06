Athlétisme: Amdouni impressionne sur 10.000 m, Mo Farah rate son retour

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Morhad Amdouni a brillamment remporté la Coupe d'Europe de 10.000 m disputée samedi à Birmingham en réalisant les minima pour les Jeux olympiques de Tokyo (23 juillet - 8 août), un pari tenté mais raté par la star britannique Mo Farah pour son retour sur la piste.

Champion d'Europe en titre du 10.000 m, Amdouni a remporté la course en 27 min 23 sec 27 juste devant le Belge Bashir Abdi et l'Espagnol Carlos Mayo.

Amdouni s'est échappé à mi-course suivant seul le tempo élevé proposé par le lièvre électronique composé de diodes le long de la piste, avant de craquer légèrement aux 7.500 m pour être finalement rattrapé par Abdi et Mayo à deux tours de la fin.

Le Français de 32 ans s'est accroché pour régler au sprint ses deux adversaires et remporter une victoire de prestige.

Il réalise au passage les minima pour les Jeux olympiques sur la distance (27:28.00), alors qu'il est déjà sélectionné pour le marathon, s'ouvrant ainsi la possibilité d'un incroyable pari en participant aux deux courses au Japon.

Amdouni a battu son record mais n'a pas réussi à ravir le record de France au Franco-suisse Julien Wanders (27:17.29), qui court pour la Suisse en compétition internationale.

Loin derrière, la superstar Mo Farah a complètement raté son pari et son retour sur la piste, quatre ans après sa dernière course sur le tartan. Huitième en 27 min 50 sec 54, celui qui est passé sur marathon entre-temps a été incapable de suivre le rythme des meilleurs aux deux-tiers de la course et termine loin des minima olympiques.

Le quadruple champion olympique (deux doublés 5.000 et 10.000 m en 2012 et 2016), a fait son âge samedi (38 ans) et vu son rêve d'un cinquième titre aux JO s'éloigner.

La période de qualification pour la grand-messe olympique se termine le 29 juin, laissant au Britannique une marge très fine pour tenter de nouveau de réussir le chrono demandé, sur une discipline qui ne permet pas la répétition des courses.

Côté tricolore, derrière Amdouni, Yann Schrub a explosé son record de plus de 30 secondes pour prendre une belle 5e place en 27 min 49 sec 64. Mehdi Frère a pris la 11e place en 28 min 03 sec 90 (record personnel).

