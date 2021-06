Athlétisme: Grand retour de Mo Farah sur la piste, en quête des JO à Birmingham

La joie du Britannique Mo Farah, médaillé d'or du 5000 m, le 20 août 2016 aux jeux Olympiques de Rio, après avoir remporté l'or sur 10.000 m, six jours plus tôt, réalisant ainsi un nouveau doublé après ses titres aux Jeux de Londres en 2012

Paris (AFP)

La star britannique Mo Farah, quadruple champion olympique exilé sur la route depuis quatre ans, fait son retour sur la piste samedi lors de la Coupe d'Europe de 10.000 m à Birmingham où il cherche à se qualifier pour les Jeux de Tokyo (23 juillet-8 août).

A 38 ans, Mo Farah est en quête d'un 5e titre olympique après ses deux retentissants doublés 5.000 et 10.000 m à Londres en 2012 et Rio en 2016.

Après les Mondiaux 2017 de Londres, le Britannique avait pourtant décidé de se consacrer entièrement à la route et tenter de briller sur la distance reine du marathon. Mais il n'avait pas connu les succès espérés, malgré une victoire à Chicago en 2018 et un record personnel en 2 h 5 min 11 sec.

Samedi, il s'aligne sur la Coupe d'Europe de 10.000 m (départ à 21h15) initialement prévue à Londres mais exilée à Birmingham, pour sa première course sur piste depuis 2017, mis à part son record de l'heure réussi en septembre 2020 à Bruxelles (21,330 km).

La course servira également de sélection olympique pour l'équipe de Grande-Bretagne sur la distance. Pour voir Tokyo, Mo Farah doit terminer parmi les deux premiers britanniques et surtout réussir les minima internationaux (27:28.00).

La fédération britannique s'est laissée de la marge, puisqu'elle pourra sélectionner un 3e athlète, à condition qu'il ait réussi les minima.

La partie n'est pas gagnée d'avance pour l'anobli "Sir" Mo Farah, qui doit faire face à une exceptionnelle génération de compatriotes: Marc Scott (27 ans) et Sam Atkin (28 ans) ont déjà le temps qualificatif en poche, et le jeune Jake Smith (23 ans) a couru un impressionnant marathon en avril (2h11:00) alors qu'il n'était prévu que comme lièvre.

- "Ca m'a vraiment manqué" -

Surtout, l'état de forme de Farah est une totale inconnue entre son âge avancé, son absence de repères faute de compétition, et sa participation à une émission de téléréalité fin 2020. De quoi interroger sur sa capacité à réussir sans lièvre le temps demandé, ce qui aurait été une formalité à sa grande époque.

"Mon entraînement se passe bien, j'ai juste une course devant moi. A moi d'essayer de décrocher le temps qualificatif, ça s'annonce passionnant", a-t-il indiqué à Sky Sports.

"Quand je pense à la piste, ça m'a vraiment manqué, et c'est l'une des raisons pour lesquelles je voulais y revenir et voir si j'étais capable de défendre mon titre et d'écrire l'histoire", a ajouté l'athlète dont la réputation a été ternie par la suspension en 2019 de son ex-mentor américain Alberto Salazar (ils se sont séparés en 2017) pour "organisation et incitation à une conduite dopante interdite", sans lien avec Farah.

Alors qu'aucun Français n'a réussi les minima sur la distance, les Bleus se déplacent en force à Birmingham avec notamment le champion d'Europe en titre Morhad Amdouni, déjà sélectionné sur marathon, qui pourrait s'ouvrir la porte d'un pari fou à Tokyo (10.000 m + marathon).

Amdouni sera accompagné de François Barrer, Florian Carvalho, Mehdi Frère, Fabien Palcau, Yann Schrub, Melody Julien, Samira Mezeghrane-Saad et Susan Jeptoo, cette dernière étant déjà sélectionnée pour le marathon olympique.

