Basket: Sandrine Gruda devient la meilleure marqueuse de l'équipe de France

L'intérieure Sandrine Gruda est devenue samedi la meilleure marqueuse de l'histoire de l'équipe de France féminine de basket avec 2.578 points, améliorant la marque d'Isabelle Fijalkowski (2.567) lors du match remporté face à la Suède 71-51 en préparation à l'Euro-2021, à Mulhouse.

Pour sa 197e sélection sous le maillot bleu, Gruda (33 ans, 1,93 m) devait inscrire trois points pour devancer Fijalkowski, qui a fait les beaux jours de l'équipe de France au poste de pivot entre 1990 et 2001 (championne d'Europe en 2001, quart de finale aux Jeux de Sydney en 2000).

Samedi à Mulhouse, pour le dernier des six matches de préparation de l'équipe de France, Gruda, qui soufflera ses 34 bougies le 25 juin, a inscrit son premier panier à deux points pour égaler Fijalkowski, puis un nouveau panier à deux points bonifié d'un lancer franc pour s'installer en tête.

Meilleure marqueuse comme lors de première rencontre face aux Suédoises la veille, Gruda a inscrit 13 points au total.

"Je tiens à remercier mes coéquipières car sans elles je n'aurais pas pu être la meilleure marqueuse de tous les temps. Ça me touche et ça fait très plaisir. Je veux servir d'exemple à la jeune génération qui arrive. J'ai poussé une porte. À elles de faire encore mieux", a déclaré l'intérieure devant le public, à l'issue du match.

Les Françaises, vice-championnes d'Europe lors des quatre dernières éditions du tournoi continental, partiront en quête d'un troisième titre européen, après les sacres de 2001 et 2009. Elles disputeront le premier tour et les quarts de finale à Strasbourg avant de prendre la direction de l'Espagne et Valence, pour les demi-finales et la finale.

