Dauphiné: Richie Porte, un maillot jaune exposé  

La Plagne (France) (AFP)

Un maillot jaune exposé: l'Australien Richie Porte a pris les commandes du Critérium du Dauphiné toujours très incertain après la 7e et avant-dernière étape gagnée samedi à La Plagne (Savoie) par l'Ukrainien Mark Padun.

Six coureurs restent à moins de 40 secondes de Porte avant la dernière étape qui présente pour point d'orgue le col de Joux-Plane, l'ascension la plus dure de la semaine.

Dans la montée format XXL de La Plagne (17 km à 7,5 %), la course a pris la forme d'un match entre deux équipes, Ineos et Movistar. Pour finir à l'avantage de la formation britannique sans que sa rivale soit hors jeu. Le Colombien Miguel Angel Lopez, troisième de l'étape à 9 secondes de Porte, ne compte que 38 secondes de retard au classement.

Sur le podium du Tour de France l'an passé (3e), Porte s'est montré le plus performant de son équipe, moins impressionnante collectivement que dans ses grandes années mais toujours bien placée. A l'exemple du Britannique Geraint Thomas, dans un jour visiblement moyen (9e de l'étape) mais désormais troisième au classement général.

"Les Movistar ont mis la pression", a expliqué Porte à l'arrivée. "Nous n'avions plus beaucoup de coureurs, Geraint m'a dit d'y aller. C'était notre plan ce matin".

Parti à l'avant à l'approche des 8 derniers kilomètres de cette longue montée, Porte a été rejoint par un trio (Kuss, Padun, Mas). Contre toute attente, le futur vainqueur a distancé à 4600 mètres de l'arrivée Sepp Kuss, le grimpeur américain qui fait office de lieutenant pour le Slovène Primoz Roglic dans le Tour de France.

- L'équipe Bahrain très efficace -

A 2072 mètres d'altitude, Padun a enlevé son cinquième succès, le plus important, d'une carrière professionnelle entamée en 2018. Deux ans après sa révélation dans l'étape de Saint-Gervais du Tour du Val d'Aoste, l'une des courses de référence pour les grimpeurs dans la catégorie des moins de 23 ans (Enric Mas 3e).

"J'ai du mal à y croire ! Je n'aurais même pas cru être dans les dix premiers, je me sentais tellement mal depuis le début du Dauphiné", s'est félicité l'Ukrainien (24 ans), d'une redoutable efficacité à l'exemple récent de ses coéquipiers de Bahrain sur le Giro (Tratnik 2e au Zoncolan, Caruso 2e du classement final).

Si un autre coureur de la même équipe, l'Australien Jack Haig, est resté à l'affût (5e), le précédent porteur du maillot jaune, Alexey Lutsenko, a limité la casse. Le Kazakh a franchi la ligne juste derrière Geraint Thomas et a reculé seulement d'un cran au classement, à 17 secondes désormais de Porte.

La montée de La Plagne, trop dure pour Guillaume Martin qui se remet d'une chute, a mis en relief l'Australien Ben O'Connor, que son équipe AG2R Citroën a prolongé samedi pour trois années supplémentaires, et David Gaudu, remuant dans le final et premier Français à l'arrivée (7e).

Dimanche, la dernière étape, entre La Léchère-les-Bains (Savoie) et Les Gets (Haute-Savoie), est dessinée pour prolonger le suspens le plus longtemps possible. Le sommet de Joux-Plane (11,6 km à 8,5 %), suivi d'une descente très technique, est situé à seulement 16 kilomètres de l'arrivée.

