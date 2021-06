Amical: la Belgique maîtrise une Croatie inoffensive

L'attaquant belge Romelu Lukaku (c) buteur lors du match amical contre la Croatie, à Bruxelles, le 6 juin 2021

Publicité Lire la suite

Bruxelles (AFP)

La Belgique, en toute maîtrise, a pris le dessus sur la Croatie 1 à 0 et s'est rassurée lors de son ultime match de préparation en vue de l'Euro (11 juin - 11 juillet), dimanche soir à Bruxelles.

Quatre jours après un nul peu convaincant face à la Grèce (2-2), les hommes de Roberto Martinez se sont appliqués pour venir à bout de leurs adversaires, apparus en manque d'inspiration.

Après dix premières minutes brouillonnes, les Belges ont mis le pied sur le ballon.

Ils ont été récompensés à la 38e par un but de Romelu Lukaku en mode "renard des surface" à la conclusion d'une action confuse.

Ce but, le 60e en sélection du buteur de l'Inter Milan, est venu couronner l'excellente prestation de l'attaquant qui a pourtant souvent été sevré de bons ballons et qui s'était créé tout seul une première occasion peu avant son but, en trouvant la barre adverse.

-- Dix minutes pour Hazard --

Car en l'absence de Kevin De Bruyne, le jeu des Diables Rouges a manqué de verticalité.

Un problème qui risque d'être pénalisant si la situation se répète durant l'Euro.

Or, il est déjà acquis que De Bruyne, qui a subi une légère intervention au niveau de l'orbite de l'oeil gauche samedi, sera absent lors du premier match le 13 juin à Saint-Pétersbourg face à la Russie.

Le meneur de jeu de Manchester City, victime de fractures au nez et à l'orbite lors de la finale de Ligue des champions fin mai, rejoindra ses équipiers lundi mais ne sait pas encore quand il sera apte à jouer.

Les Diables Rouges devront donc débuter sans lui, sans Axel Witsel (qui se remet d'une rupture à un tendon d'Achille) et peut-être sans Eden Hazard.

L'attaquant du Real Madrid n'a disputé que les dix dernières minutes de la rencontre dimanche et il semble improbable qu'il soit déjà prêt à jouer un match complet dans une semaine. Hazard, qui reste sur deux saisons marquées par les blessures, court toujours après sa meilleure forme.

#photo1

Malgré un bon Luka Modric, les finalistes de la dernière Coupe du monde ont eux peiné.

Ils n'ont mis Thibaut Courtois en danger que sur une frappe à la dernière minute.

Les joueurs de Zlatko Dalić devront élever leur niveau de jeu s'il veulent inquiéter l'Angleterre lors de leur match inaugural de l'Euro le 13 juin à Londres.

© 2021 AFP