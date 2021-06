Dauphiné: Gaudu couleur espoir

David Gaudu fête son maillot blanc de meilleur jeune du Critérium du Dauphiné, après la 8e et dernière étape entre La Lechère-Les-Bains et Les Gets, le 6 juin 2021

Les Gets (France) (AFP)

David Gaudu a ramené le maillot blanc de meilleur jeune du Critérium du Dauphiné et surtout des motifs d'espérer dans la perspective du Tour de France, après sa 9e place au classement final, dimanche, aux Gets (Savoie).

S'il n'a pu améliorer son rang dans la dernière étape, qui franchissait le col de Joux-Plane, le grimpeur de l'équipe Groupama-FDJ a fait jeu égal avec les meilleurs. Il a terminé finalement à 1 min 12 sec du vainqueur (Richie Porte) et à 43 secondes du podium.

"Je suis satisfait. Le classement général veut dire quelque chose mais le plus important est de voir que les jambes ont répondu hier et aujourd'hui encore dans Joux-Plane. C'est ce que je retiens surtout", a estimé le Breton.

"Le final était en faux-plat, on sait qu'Ineos est très fort dans la défense d'un maillot (de leader). Je pensais que Movistar allait durcir un peu plus la montée. Dans les deux-trois derniers kilomètres, tout le monde était bien occupé, je pense qu'on avait à peu près tous le même niveau dans la montée. C'est rassurant de jouer devant. On n'était plus qu'une petite dizaine en haut de Joux-Plane quand Geraint Thomas a accéléré", a relevé le Finistérien.

Interrogé sur l'Ukrainien Mark Padun, qui a dominé les deux dernières étapes, le Français a répondu: "C'est sûr que c'est surprenant de le voir sortir du chapeau. Ces deux journées étaient peut-être le moment de sa carrière. Bravo à lui, il a fait des numéros, on ne peut que lui tirer notre chapeau !"

Gaudu, qui partagera les responsabilités dans son équipe avec Arnaud Démare dans le prochain Tour de France, a précisé son programme: "Je repars dès demain (lundi) en altitude pour faire comme un rappel. J'étais demandeur pour essayer, je pense que c'est la bonne année. Après, c'est le championnat (de France) et le Tour", dont le départ est programmé le 26 juin à Brest.

Treizième en 2019 après s'être dévoué pour Thibaut Pinot, le jeune Français (24 ans) participera à son quatrième Tour de France.

