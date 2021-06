Xavier Bertrand, un méthodique aux ambitions présidentielles

Publicité Lire la suite

Lille (AFP)

Xavier Bertrand, candidat à sa réélection dans les Hauts-de-France, est un méthodique aux ambitions présidentielles affichées qui joue la carte des territoires et de la droite populaire pour mener en sauveur sa famille politique à l'Elysée en 2022.

A l'approche des régionales, le favori des sondages dans les Hauts-de-France, 56 ans, a fixé les enjeux: "si je perds, c'en sera terminé de ma vie politique" - et du parcours du meilleur espoir de la droite en 2022.

S'il l'emporte en revanche, l'Elysée sera le prochain objectif. Ce qui fait dire à un poids lourd de la majorité: "Xavier Bertrand, c'est le seul type de France qui se présente pour ne pas être élu président de région. Dire: +votez pour moi en juin et si vous me faites confiance, en septembre, je me barre+, je trouve ça invraisemblable."

Pour contrer cet adversaire potentiel d'Emmanuel Macron, la macronie a dépêché pas moins de cinq ministres, dont Gérald Darmanin et Eric Dupond-Moretti.

Guère impressionné, l'ancien maire de Saint-Quentin, convaincu que la crise des "gilets jaunes" était un "dernier avertissement", continue de labourer le terrain pour ne "jamais être dépaysé, décalé".

Cultivant proximité et pugnacité sous un message très calibré, l'ancien député de l'Aisne s'indigne là de l'agrobashing, déplore ici les entraves à l'emploi et le "bazar national" induit par la centralisation.

"L'expérience et le bon sens, ça ne s'apprend pas à l'ENA", aime à répéter ce diplômé en droit qui entend rester "à portée de baffes et d'engueulade", et revendique son passé d'agent d'assurances à Flavy-le-Martel. "Ce n'est pas la même chose que banquier d'affaires ou héritière", glissait-il au Point en mars, en allusion aux CV d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen.

"Qu'il ne sorte pas du cénacle est plutôt positif pour lui, le +petit assureur+ qui réussit, ça peut plaire à la France", estime le sénateur PS nordiste Patrick Kanner qui voit en lui "un tenace, un besogneux et ce n'est pas péjoratif, qui ne lâche pas le morceau. Mais le plafond de verre est très proche".

Son côté "très terre-à-terre" lui vaut "du racisme social", assure un proche qui ajoute: "Xavier Bertrand a tous les défauts sauf un: il est organisé".

- Adversité -

Une organisation qui passe par son think tank La Manufacture, des contacts réguliers avec les parlementaires, des relais chez LR qu'il a pourtant quitté en 2017... et un calendrier de campagne millimétré. "La stratégie a plusieurs étages, on est au premier" avec la déclaration de candidature pour 2022 en mars, prélude à un dévoilement par étapes du programme, affirme un proche.

"Il est hyper-structuré mais tout est archi-calculé", affirme plus sévèrement un cadre de LR qui le juge "pas bon camarade". Et d'ajouter: "il faut être méthodique quand on a une telle ambition mais ça ne sonne pas vrai".

Selon des propos rapportés, Nicolas Sarkozy aurait eu la dent dure envers son ancien ministre (Travail et Santé).

"J'ai l'habitude de l'adversité", mais "ce n'est pas mon moteur", assure l'ancien secrétaire général de l'UMP qui se décrit comme "un gaulliste social" "qui veut l'ordre et la justice".

Dans une droite en morceaux qui l'a parfois regardé de haut, "il est notre meilleur atout", affirme le patron des députés LR Damien Abad. Qu'il tourne autour de 15%, loin derrière Marine Le Pen et Emmanuel Macron, n'inquiète pas ses proches: "l'important était qu'il progresse à droite", assure l'un.

Pour s'imposer, ce natif de la Marne, père de quatre enfants dont le dernier issu de son troisième mariage, mise sur un discours appelant au "redressement" de la France, entre réhabilitation de la "valeur travail" et positionnement très ferme sur l'immigration ou la sécurité.

Il s'agira, en 2022, de battre le RN "contre qui il a une aversion effroyable" selon un proche. Mais aussi d'affronter Emmanuel Macron qui a placé à des postes stratégiques Gérald Darmanin et Jean Castex, deux proches de ce "bébé Chirac".

"Il faut brûler ses vaisseaux, c'est ma façon de fonctionner", affirme Xavier Bertrand qui l'assure: "la Présidence de la République, c'est là où on a le plus de possibilités de faire changer les choses".

