Près d'un quart des policiers concernés par des "pensées suicidaires", selon une étude

Paris (AFP)

Près d'un quart des policiers ont été confrontés à des "pensées suicidaires", les leurs ou celles de leurs collègues, et 39% présentent une détresse mentale modérée à importante, un chiffre comparable au reste de la population française, selon une étude dévoilée lundi.

L'enquête, révélée par Franceinfo et Le Monde, a été menée en février et mars par la Mutuelle des forces de sécurité et a reçu 6.248 réponses.

24% des répondants "ont eu ou entendu des collègues évoquer des pensées suicidaires", selon ce baromètre, le premier du genre. Et 27% présentent une détresse mentale modérée et 12% une détresse mentale importante.

Selon l'étude "Empreinte humaine", menée auprès de 2.000 salariés de tous secteurs à la même période, 45% des actifs en général seraient aujourd’hui en état de détresse psychologique, un chiffre qui "a considérablement augmenté" depuis la crise sanitaire.

Plus de 1.100 policiers se sont suicidés au cours des 25 dernières années, soit 44 suicides par an en moyenne, un taux de suicide supérieur de près de 50 % à celui de la population française, selon le baromètre de la Mutuelle, citant des chiffres du Cercle de recherche et d'analyse sur la protection sociale (Craps).

Le bien-être au travail des policiers est le facteur de santé "le plus structurant" selon l'étude : 40% des personnes qui considèrent que l’ambiance n’est pas du tout conviviale et 36% de celles qui disent subir un manque de soutien de leur hiérarchie et leurs collègues souffrent "probablement de détresse mentale importante".

La tranche d'âge la plus touchée est celle des 30-34 ans (16%), contrairement aux 50-54 ans (11%) et 60-64 ans (7%) qui sont les plus épargnées.

Depuis 1996, année noire avec 71 suicides, la police a mis en place le service de soutien psychologique opérationnel (SSPO), qui met des psychologues à disposition de policiers qui en font la demande sans que cela ait permis d'infléchir durablement la courbe des décès.

"Il n'y a pas de solution unique, ça peut être le SSPO, la mutuelle, le chef de service. Depuis 2011, on se déplace pour faire des journées de prévention. On explique aux policiers qu'ils ont le costume de Superman mais qu'ils ont le droit de temps en temps de craquer", explique à l'AFP Benoît Briatte, président de la Mutuelle des forces de sécurité.

"Le policier fait face à des situations de plus en plus violentes, difficiles, compliquées. Il a besoin d'écoute, de reconnaissance et quand il traverse une période difficile, il faut parler", conclut-il.

Depuis le 1er janvier, 18 fonctionnaires de police se sont donné la mort, selon une source policière.

