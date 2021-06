Le plus grand dinosaure découvert en Australie identifié comme une nouvelle espèce

Rochelle Lawrence The Eromanga Natural History Museum/AFP/Archives

Brisbane (Australie) (AFP)

Un énorme dinosaure dont des fossiles avaient été découverts en 2006 en Australie a formellement été identifié comme le spécimen d'une nouvelle espèce, nommée Australotitan cooperensis, et l'un des plus grands animaux connus à avoir foulé la surface du globe.

Ce dinosaure appartient au groupe des titanosaures qui a vécu il y a près de 100 millions d'années. On a découvert des spécimens de ce groupe de dinosaures herbivores au long cou sur tous les continents.

On estime qu'il mesurait de 5 à 6,5 mètres de haut et de 25 à 30 mètres de long, ce qui en fait le plus grand dinosaure australien connu.

"Si on se fie aux comparaisons de taille des membres, ce nouveau titanosaure fait partie des cinq plus grands au monde", a déclaré Robyn Mackenzie, de l'Eromanga Natural History Museum, dans le sud-ouest de l'Etat du Queensland (nord-est).

Les os fossilisés avaient été découverts en 2006 dans la ferme familiale de M. Mackenzie, à un millier de km à l'ouest de Brisbane, dans le bassin d'Eromanga, et le squelette avait été baptisé "Cooper", du nom d'une rivière de l'Etat.

Cette découverte avait été initialement tenue secrète alors que les chercheurs réalisaient patiemment le chantier de fouilles. Le squelette fut pour la première fois exposé au public en 2007.

Scott Hocknull, paléontologue au Queensland Museum, a expliquer que la confirmation du fait que Cooper appartenait bien à une nouvelle espèce était le résultat d'un "processus très long et fastidieux".

Ces recherches, qui ont impliqué des comparaisons en 3D des os de Cooper avec ceux de ses cousins les plus proches, ont été publiés lundi dans la revue scientifique PeerJ.

Nombre d'autres ossements de dinosaures ont été découverts dans la même zone, a expliqué M. Hocknull, ajoutant que davantage de fouilles étaient nécessaire. "Des découvertes comme celles-ci ne sont que la pointe émergée de l'iceberg", a-t-il dit.

Le plus grand dinosaure connu à ce jour est Patagotitan mayorum, le "Titan de Patagonie", découvert en Argentine et décrit en 2017.

Les paléontologues ont estimé qu'il pouvait peser environ 70 tonnes, soit l'équivalent d'environ 10 éléphants d'Afrique et mesurer environ 37 mètres de long et huit mètres au garrot.

