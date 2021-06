Montebourg veut "peser" sur la présidentielle

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

L'ancien ministre socialiste du Redressement productif Arnaud Montebourg a déclaré jeudi sur France Inter vouloir "peser" sur la présidentielle de 2022, tout en confiant ne pas pouvoir, à ce stade, annoncer "être candidat".

"Je ne vais pas vous dire aujourd'hui ce que je fais, parce que je ne le sais encore pas", a dit le fondateur du mouvement L'Engagement.

"Je n'ai pas trouvé les ressources qui peuvent me permettre de le faire, donc en l'état je ne suis pas candidat", a précisé Arnaud Montebourg.

Son entourage a cependant indiqué à l'AFP que son offensive médiatique cette semaine correspondait bel et bien à une "avancée sur le chemin d'une candidature".

Si donc "il ne demande rien" aux partis officiellement, il a affirmé qu'il "entend(ait) peser sur les événements" de la présidentielle, en faisant une "proposition politique réaliste, raisonnable et constructive".

"Je suis disponible pour cette perspective sérieuse d'une candidature unique, qu'il faut pour peser sur les événements, sinon on sera réduits à des candidatures de témoignage", a estimé Arnaud Montebourg.

Sa "contribution modeste, mais réelle", est d'inviter "la gauche à se mettre un coup de pied dans ses propres fesses, pour éviter de passer par la case Trump" que représenterait l'élection de Marine Le Pen en 2022.

Car selon lui, pour empêcher un "duel mortifère Macron/Le Pen", il faut à la gauche "penser aux classes populaires et moyennes qui ont fait l'élection présidentielle: Chirac avec la +fracture sociale+, Sarkozy avec le +travailler plus pour gagner plus+, Hollande avec +mon ennemie la finance+, Macron avec sa fausse révolution qui s'est transformée en restauration".

Pour intéresser les classes populaires, la gauche doit selon lui parler des salaires, proposant par exemple que les prêts publics dont ont bénéficié les entreprises pour la crise du Covid soient remboursés via la distribution massive de dividendes de leur société aux salariés.

Mais elle doit aussi à ses yeux parler de sécurité et abandonner les "sujets sociétaux" avec lesquels elle s'est "marginalisée". Il faut par exemple "reprendre le contrôle de l'immigration" et renoncer "au slogan facile du +Accueillons-les tous+".

"Le pays est à droite sur le régalien, à gauche sur le social et l'économie, il va bien falloir une politique mixte", a plaidé l'ancien socialiste.

Interrogé sur l'Insoumis Jean-Luc Mélenchon, déjà déclaré candidat, Arnaud Montebourg a estimé: "Il était la solution en 2017, j'avais voté pour lui. Mais il est aujourd'hui le problème de la gauche, un facteur de blocage" pour l'unité.

"A force de creuser des tranchées sectaires autour de lui, il ne peut pas rassembler (...). Jean-Luc Mélenchon ne sera pas président de la République, tout le monde le sait", a-t-il asséné.

