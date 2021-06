Transfert: avec Wijnaldum, le PSG démarre le mercato pied au plancher

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Le Paris SG a ouvert jeudi son mercato par un coup d'éclat, en recrutant le milieu Georginio Wijnaldum, libre après cinq années à Liverpool, où l'international néerlandais a notamment remporté la Ligue des champions, l'objectif suprême du club parisien.

Le milieu (75 sélections), retenu pour l'Euro avec les Pays-Bas, est un recrutement d'envergure pour le club parisien, qui a réussi à attirer ce joueur très convoité pour renforcer un secteur, l'entrejeu, souvent considéré comme son maillon faible ces dernières années.

Le natif de Rotterdam, âgé de 30 ans, a signé jusqu'en 2024, a précisé le PSG dans un communiqué.

"Rejoindre le Paris Saint-Germain est un nouveau défi pour moi", a souligné Georginio Wijnaldum, cité par son nouveau club. "J'intègre une des meilleures formations d'Europe et j'ai à cœur de pouvoir apporter mon envie et ma détermination à ce projet ambitieux. Le Paris Saint-Germain a prouvé son statut ces dernières années et je suis certain qu'ensemble, pour nos supporters, nous pourrons encore aller plus loin et plus haut."

En attirant ce joueur de classe mondiale, le PSG a d'emblée frappé fort sur le marché des transferts estival, comme son président Nasser Al-Khelaïfi l'avait promis ces derniers jours, anticipant dans L'Equipe un mercato "plus actif que les précédents".

- "Le milieu parfait" -

Wijnaldum, un indispensable du système de Jürgen Klopp, arrivait en fin de contrat avec les "Reds", de quoi attirer des prétendants qui n'avaient pas à verser d'indemnités à son ancien club.

Si le FC Barcelone a longtemps semblé en pole, c'est Paris qui a raflé le gros lot, grâce à une meilleure offre salariale, selon plusieurs médias.

Et quel lot! "Gini" figure parmi les joueurs les plus influents à son poste.

"Est-il le milieu parfait? Du point de vue technique, oui à 100%. Il a tout ce dont vous avez besoin", avait lancé son coach à Liverpool, Klopp, en 2019.

Formé au Feyenoord, où il a débuté en pro à l'âge de 16 ans, Wijnaldum a laissé une trace indélébile dans l'histoire de Liverpool, où il est arrivé en 2016 en provenance de Newcastle.

Un soir de mai 2019, dans un stade en folie, il a réussi un doublé qui a permis aux "Reds", battus à l'aller (3-0), de renverser le Barça (4-0) pour se qualifier pour la finale de la Ligue des champions.

Un mois plus tard, il a remporté la Coupe aux grandes oreilles, en battant en finale Tottenham (2-0), entraîné par... Mauricio Pochettino, aujourd'hui en poste au PSG.

"J'aurais aimé jouer plus longtemps à Liverpool, mais les choses sont allées différemment. Je dois commencer une nouvelle aventure", a déclaré le Néerlandais à Sky Sports, après sa 237e et ultime apparition en rouge.

- Un profil qui manquait -

"Gini" Wijnaldum présente un profil qui manquait au PSG: expérimenté, peu blessé, polyvalent, il est aussi capable de marquer des buts, lui qui a inscrit un quadruplé en Championnat avec Newcastle en 2015.

Entre blessures, suspensions ou Covid-19, Paris a souffert dans l'entrejeu lors de la saison écoulée, malgré les arrivées, ces deux dernières années, d'Idrissa Gueye, Leandro Paredes, Ander Herrera, Danilo Pereira ou de Rafinha pour épauler le taulier Marco Verratti.

Ce secteur apparaissait comme l'une des priorités pour le PSG, lancé dans une mission reconquête, après avoir perdu le Championnat de France face à Lille.

Le club parisien a aussi la Ligue des champions dans son viseur, après une finale perdue en 2020 et une élimination en demi-finale en mai dernier.

Le recrutement de Wijnaldum donne le coup d'envoi d'un été qui s'annonce chaud dans la capitale. Outre le possible recrutement du gardien international italien Gianluigi Donnarumma (AC Milan), lui aussi en fin de contrat, le dossier le plus brûlant reste celui de la prolongation de Kylian Mbappé.

L'attaquant superstar n'a pas donné son accord pour poursuivre au-delà de son bail expirant en 2022, faisant planer la menace d'un départ dès cet été.

Selon la presse, "Kyky" voulait voir comment l'effectif parisien allait être renforcé avant de se décider. Avec l'arrivée du Néerlandais, le voilà servi.

