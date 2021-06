Virus: l'Afrique du Sud "techniquement" dans une 3e vague

Publicité Lire la suite

Johannesburg (AFP)

L'Afrique du Sud est "techniquement" entrée dans une 3e vague de Covid-19, avec plus de 9.000 nouvelles contaminations recensées au cours des dernières 24 heures, a annoncé jeudi soir l'Institut national sud-africain des maladies transmissibles (NICD).

Avec un nombre moyen élevé de nouvelles contaminations sur les 7 derniers jours, "l'Afrique du Sud est techniquement entrée dans la 3e vague aujourd'hui", a indiqué sur Twitter le NICD, qui recense quotidiennement les chiffres du Covid-19.

Officiellement pays du continent le plus touché par le virus, l'Afrique du Sud, durement frappée par une deuxième vague fin 2020, culminant aux alentours de 10.000 nouveaux cas par jour, redoute depuis plusieurs semaines cette annonce.

Quatre des neuf provinces du pays, dont celle du Gauteng, qui englobe Johannesburg ainsi que la capitale Pretoria, étaient déjà considérées fin mai comme touchées par la 3e vague.

L'Afrique du Sud compte désormais plus d'1,7 million de cas pour 57.410 décès, dont 100 survenus au cours des dernières 24 heures. Avec l'Égypte, la Tunisie, l'Ouganda et la Zambie, le pays représente près des trois quarts des nouveaux cas enregistrés sur toute l'Afrique, qui s'approche des cinq millions de cas, selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé fin mai un retour à des mesures plus strictes: allongement du couvre-feu, fermeture des commerces non essentiels à 22H00 et limitation plus sévère des rassemblements.

En retard par rapport au reste du monde, l'Afrique du Sud n'a vacciné qu'un peu plus d'1% de sa population, alors que l'objectif fixé par l'OMS est de vacciner 10% de la population de chaque pays d'ici septembre.

Largement critiqué pour avoir tardé à se lancer dans la course mondiale à l'acquisition des précieux vaccins, le gouvernement affirme avoir acheté assez de doses pour au moins 45 des quelque 59 millions de Sud-Africains.

Cyril Ramaphosa a plusieurs fois dénoncé un "apartheid vaccinal" favorisant les pays riches pour l'accès aux vaccins. L'Afrique du Sud et l'Inde mènent une campagne pour une renonciation aux droits de propriété intellectuelle sur les vaccins contre le coronavirus, afin que chaque pays puisse produire des doses.

Seulement 2% des 1,3 milliard d'habitants du continent ont reçu une dose et seuls 9,4 millions d'Africains sont entièrement vaccinés, selon l'OMS.

