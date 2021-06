Volley: les Français s'arrachent pour battre le Canada 3 sets à 1 en Ligue des nations

Publicité Lire la suite

Les volleyeurs français ont dû s'employer pour s'imposer contre le Canada 3 sets à 1 (20-25, 25-21, 25-22, 25-18) pour leur neuvième match de la Ligue des nations, vendredi soir à Rimini (Italie).

Grâce à ce septième succès, les joueurs de Laurent Tillie accrochent le bon wagon de cinq équipes --Brésil, Pologne, Slovénie, Serbie et France-- avec une ou deux défaites, avec un petit trou créé sur un autre groupe de trois équipes --Iran, Russie et Japon-- avec quatre défaites.

A l'issue de cette troisième série de trois matches, les Bleus sont toujours en course pour l'un des quatre billets pour les demi-finales de cette Ligue des nations 2021, rampe de lancement et de préparation pour les Jeux olympiques de Tokyo (23 juillet-8 août).

Les coéquipiers de Benjamin Toniutti ont mis un set et demi à prendre la mesure du Canada, avec une belle prestation du central Daryl Bultor, précieux au service au milieu du deuxième set pour recoller aux Canadiens. L'attaquant-réceptionneur Kévin Tillie et le pointu Jean Patry ont inscrit le plus de points pour les Bleus, avec respectivement 17 et 13 points.

La France poursuivra son tournoi (15 matches pour la phase de groupes sont prévus) mardi soir (21h00) contre les Pays-Bas, 15e et avant-derniers au classement avec seulement une victoire en neuf matches.

