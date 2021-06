24 Heures Motos: duels au soleil et chevauchée fantastique après sept heures de course

La Suzuki N.1 du Français Gregg Black et la Yamaha N.7 du Tchèque Karel Hanika poursuivent leur mano à mano en tête de la course, au Mans, le 12 juin 2021

Publicité Lire la suite

Le Mans (AFP)

Sept heures après le départ de la 44e édition des 24 Heures Motos au Mans, samedi sur le circuit Bugatti, la Suzuki du Yoshimura-SERT et la Yamaha du YART se livraient toujours un duel spectaculaire alors que la BMW N.37 effectuait une remontée inespérée.

Sous un ciel à peine voilé, par une température de 27 degrés digne d'un mois d'été dans la Sarthe, la Suzuki N.1 et la Yamaha N.7 poursuivaient leur mano à mano en tête de la course.

En milieu d'après-midi, on assistait même à une passe d'armes spectaculaire entre le Français d'origine britannique Gregg Black, sur la Suzuki, et le Tchèque Karel Hanika, sur la Yamaha, roulant roue dans roue, à quelques centimètres parfois l'un de l'autre, poussant la tension et l'adrénaline à des taux inédits alors qu'il restait encore de nombreuses heures de course.

Quelques heures plus tard, avantage à la moto portant le numéro 1 du SERT, championne du monde d'endurance en titre, mais qui n'a plus gagné au Mans depuis 2015, avec plus de 250 tours bouclés et 30 secondes d'avance sur la Yamaha N.7.

Le YART s'était pourtant élancé en pole position à midi (10h00 GMT) mais c'est bien l'équipe franco-nippone Suzuki qui a réalisé le plus grand nombre de tours en tête.

Derrière, à trois tours, la Honda N.5 tenante du titre avait su profiter des mésaventures de la Kawasaki N.4 pour s'installer en 3e position.

L'équipe F.C.C. T.S.R. s'est quand même fait peur quand le Français Mike Di Meglio est tombé en panne d'essence à quelques dizaines de mètres de la pitlane et à dû pousser sa CBR 1000 dans le paddock jusqu'à son box.

- De Puniet a abandonné -

La Kawasaki N.11 du team Webike SRC Kawasaki France Trickstar occupait, avec notamment Erwan Nigon à son guidon, une 4e place relativement confortable à un tour de la Honda, et trois tours devant sa plus proche poursuivante, une autre Kawasaki, la N.8 du Team Bolliger Switzerland.

La BMW N.37, dont le pilote a chuté en début de course, est repassée par son stand pour réparer puis a entamé une +remontada+ d'enfer, s'installant parmi les dix premiers après avoir plongé au 36e rang, sur 46 participants.

En catégorie Superstock, une autre formidable bagarre a d'abord eu lieu à l'ombre de la catégorie EWC, impliquant les motos Honda N.55, Suzuki N.44 et Yamaha N.66. Mais elle a pris fin à cause de quelques chutes, ce qui a permis à la N.55 de National Motos de prendre la tête, avec en prime une très belle 6e place provisoire au classement général.

En revanche, alors que les équipes de pointe approchaient les 270 tours bouclés, soit déjà plus de 1.000 km parcourus sur le circuit Bugatti (4,185 km), de nombreux abandons étaient déjà à déplorer. A commencer par la Yamaha R1 N.96 de Moto Ain, pilotée par Randy de Puniet, Roberto Rolfo et Robin Mulhauser, victime d'une panne mécanique après un début de course tonitruant.

#photo1

Sur la liste des abandons, la N.18 des Sapeurs Pompiers a été accompagnée par les N.40, N.41, N.90, N.36 et N.101.

Après le départ traditionnel de la course mancelle, les pilotes s'élançant en courant vers leurs motos rangées en épi, un accrochage sans gravité entre les motos N.41 et N.77 a envoyé les deux motards dans les graviers du premier virage.

Cet incident a provoqué une première sortie de la voiture de sécurité, mais elle n'a fait qu'un tour avant qu'un nouveau départ lancé soit donné.

Cette 44e édition des 24 Heures Motos se déroule à huis-clos et ouvre la saison du championnat du monde d'endurance.

© 2021 AFP