Coronavirus: le point sur la pandémie dans le monde

Paris (AFP)

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants : un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- L'Afrique du Sud retire 2 millions de vaccins J&J -

L'Afrique du Sud, à la traîne dans la vaccination et qui vient d'entrer dans une troisième vague de pandémie de Covid-19, a annoncé dimanche retirer deux millions de vaccins Johnson & Johnson (J&J), en raison d'"un problème de non conformité" lors de sa fabrication aux Etats-Unis.

Les autorités américaines avaient annoncé vendredi que "plusieurs lots", soit plusieurs millions de doses, fabriqués à Baltimore aux Etats-Unis et dont la production avait dû être stoppée il y a plusieurs semaines, devront être jetés. Des tests avaient révélé que des composants du vaccin britannique AstraZeneca, fabriqué dans la même usine, avaient été mélangés par erreur à la formule de J&J.

- Abandonner le vaccin AstraZeneca? -

Un haut responsable de l'Agence européenne des médicaments (EMA) estime, dans une interview publiée dimanche, qu'il serait préférable d'arrêter le vaccin d'AstraZeneca contre le Covid-19 pour toutes les tranches d'âge quand des alternatives sont disponibles.

Marco Cavaleri, responsable de la stratégie vaccinale à l'EMA, déclare aussi au journal italien La Stampa que le vaccin de Johnson & Johnson (également à vecteur viral mais nécessitant une seule dose) devrait être réservé aux plus de 60 ans.

- Moscou: une voiture ou un appartement pour un vaccin -

Le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, a annoncé dimanche la mise en place d'une loterie pour gagner une voiture pour encourager ses administrés à se faire vacciner contre le coronavirus, face à la hausse de nouvelles contaminations.

Chaque semaine du 14 juin au 11 juillet, cinq voitures d'une valeur d'environ 1 million de roubles (11.500 euros) chacune seront en jeu.

Les autorités de la région de Moscou ont annoncé dans la foulée mettre en place une loterie pour gagner un appartement de trois pièces pour ceux qui auront leur première injection du 15 au 25 juin.

- Nouvelle fête dispersée au coeur de Paris -

La police est intervenue samedi soir pour disperser des centaines de jeunes fêtards agglutinés pour la deuxième soirée consécutive sur l'esplanade des Invalides à Paris. Les forces de l'ordre ont été la cible de jets de projectiles.

Les jeunes étaient loin d'être les seuls à ne pas respecter le couvre-feu désormais fixé à 23h00: la capitale française était encore remplie vers 23H30 de badauds de toutes générations, parfois une bouteille à la main, et des terrasses de bar restaient ouvertes.

- Euro de foot: le Portugais Cancelo testé positif -

Le défenseur de l'équipe du Portugal Joao Cancelo a été testé positif au Covid-19 et sera remplacé pour l'Euro par l'international Espoirs Diogo Dalot dans l'effectif des champions d'Europe en titre, a annoncé dimanche la Fédération portugaise de football.

Versé dans la poule F avec la France et l'Allemagne, le Portugal entrera en lice face à la Hongrie, mardi à Budapest.

- Plus de 3,79 millions de morts -

La pandémie a fait plus de 3.797.342 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles dimanche à 10H00 GMT.

Après les Etats-Unis (599.672 morts), les pays enregistrant le plus grand nombre de décès sont le Brésil (486.272), l'Inde (370.384), le Mexique (230.095) et le Pérou (188.443), ce dernier pays déplorant le plus grand nombre de morts par rapport à sa population.

Ces chiffres, qui reposent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sont globalement sous-évalués. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui officiellement recensé.

