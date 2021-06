Roland-Garros: Djokovic, trop fort l'ancien !

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

A 34 ans, Novak Djokovic a remporté son deuxième Roland-Garros et son 19e titre du Grand Chelem, dimanche aux dépens de Stefanos Tsitsipas 6-7 (6/8), 2-6, 6-3, 6-2, 6-4, et lancé un message fort aux jeunes qui veulent sa place comme aux anciens: qu'on l'aime ou pas, c'est actuellement lui le plus fort.

Car avec ce nouveau sacre, après 2016, sur les terres de Rafael Nadal qu'il a éliminé en demi-finales, le Serbe est devenu le seul joueur de l'ère Open (depuis 1968) à avoir remporté au moins deux fois chacun des quatre tournois du Grand Chelem (9 titres en Australie, 2 à Roland Garros, 5 à Wimbledon et 3 à l'US Open). Et, déjà vainqueur de l'Open d'Australie cette année, il revient à une longueur du record de 20 titres majeurs codétenu par Nadal et Roger Federer. En attendant Wimbledon et l'US Open où il sera favori.

"J'ai joué presque neuf heures au cours de ces dernières 48 heures contre deux grands champions. C'était vraiment dur physiquement et mentalement, mais j'ai fait confiance à mes capacités et je savais que j'en étais capable", a déclaré Djokovic après sa victoire finale en 4h11. Il est devenu également le seul joueur à avoir battu Nadal deux fois sur la terre battue parisienne.

Le premier set contre Tsitsipas a été accroché, et au fur et à mesure que le deuxième se développait, on se demandait comment Djokovic pourrait revenir dans le match. Mais après la perte de la deuxième manche, il est sorti se changer. Revenu vêtu de rouge, il a changé le cours de l'histoire.

"C'est un rêve qui se réalise encore une fois", a-t-il déclaré, juste avant de recevoir le trophée des mains de Björn Borg, le Suédois aux six titres sur la terre battue parisienne.

- Expérience -

Alors que Tsitsipas (22 ans) cédait, physiquement et mentalement, Djokovic a fait jouer son expérience: âgé de 34 ans, il a su garder les idées claires jusqu'au bout, sur un court Philippe-Chatrier rempli à un tiers (5.000 personnes) pour raisons sanitaires mais chauffé à blanc. Pour preuve ce passing court croisé sur Tsitsipas qui mettait la pression en montant au filet à 1-3 dans le 5e set.

#photo1

La balle de match remportée, Djokovic a d'abord affiché une joie intériorisée, bras levés vers le ciel, salut habituel aux quatre tribunes du court, avant de s'avancer vers son box où avaient pris place ses parents et son épouse, et de laisser éclater sa joie dans un hurlement extatique.

Pendant ce temps, Tsitsipas était prostré, la tête sous une serviette. Puis peu après, il retenait ses larmes sur le podium, ayant entre les mains non pas la Coupe des Mousquetaires qu'il a un temps cru à sa portée, mais le plateau du finaliste.

"Novak a démontré quel grand champion il était et j'espère qu'un jour j'aurai réussi la moitié de ce qu'il a réussi", a commenté le Grec après avoir joué sa première finale de Majeur.

- "Content" -

"J'ai fait de mon mieux. J'ai fait un bon tournoi et je suis content de moi", a-t-il ajouté sans pouvoir masquer sa terrible déception.

#photo2

"Je sais que c'est dur, mais au tennis il ne peut y avoir deux vainqueurs", lui a dit Borg.

A 22 ans, Tsitsipas était le joueur de la relève à avoir mis le plus de temps à confirmer, malgré un titre aux Masters de fin d'année en 2019: Dominic Thiem (27 ans) avait joué deux finales à Roland-Garros (2018 et 2019) avant de remporter l'US Open 2020, Daniil Medvedev (25 ans) avait joué deux finales (US Open 2019 et Open d'Australie 2021), Alexander Zverev (24 ans) avait joué une finale (US Open 2020). Tsitsipas en restait à trois échecs en demi-finales (Australie 2019 et 2021, Roland-Garros 2020).

Mais cette année, il a remporté son premier Masters 1000, à Monte-Carlo, et se présentait à Roland-Garros en leader de la Race (classement sur la saison).

Désormais, il est dans la cour des grands. Djokovic, lui, dans celle des géants.

© 2021 AFP