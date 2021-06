Top 14: "Marqué", le coach Patrice Collazo a songé quitter Toulon

Patrice Collazo l'entraîneur de Toulon donne des instructions lors du match de Top 14 entre l'ASM Clermont et le RCT Toulon au stade Michelin de Clermont-Ferrand,le 15 mai 2021.Patrice Collazo l'entraîneur de Toulon donne des instructions lors du match de Top 14 entre l'ASM Clermont et le RCT Toulon au stade Michelin de Clermont-Ferrand,le 15 mai 2021.

Publicité Lire la suite

Toulon (AFP)

Le manager de Toulon, Patrice Collazo, n'a pas caché son émotion lundi pour évoquer la saison décevante de son équipe, ponctuée à la 8e place en Top 14 et a confirmé s'être "posé la question" d'un départ.

"Je suis marqué par cette saison. Je place les relations humaines au-dessus de tout et quelque part, nous en avons manqué un peu", a-t-il déploré, les yeux humides, lors d'une présentation à la presse de la stratégie du club pour la saison prochaine.

"Je suis marqué parce que je suis de Toulon", a insisté le natif de la Seyne-sur-Mer, ville située à quelques kilomètres, en regrettant "le rendu sur le terrain" et de "rendre malheureux" les supporters.

"Je me suis posé la question à certains moments (de partir) et après j'ai basculé. Ce ne peut pas s'arrêter comme ça, surtout quand on est d'ici", a poursuivi l'ancien pilier de 47 ans, en détaillant une nouvelle stratégie du RCT.

Cette saison, "on avait bâti notre équipe autour des internationaux. C'est normal, ils sont la vitrine du club et ils portent les couleurs de Toulon en équipe de France", a rappelé Collazo, accompagné du président du RCT Bernard Lemaître et de son directeur sportif Laurent Emmanuelli.

Mais les "doublons" internationaux et les blessures ont convaincu les dirigeants varois de modifier leurs plans en attirant des joueurs pas ou peu sollicités en sélection.

Dix recrues ont ainsi été officialisées ainsi que la prolongation pour un an du troisième ligne italien Sergio Parisse en tant que joueur.

Parmi les recrues étrangères figurent le pilier droit anglais Kieran Brookes (ex-Wasps), le deuxième ligne irlandais d'origine sud-africaine Quinn Roux (ex-Connacht) et le deuxième ligne australien Lopeti Timani (ex-La Rochelle).

A cette liste s'ajoutent le trois-quarts fidjien Jiuta Wainiqolo, qui doit participer au Jeux de Tokyo (23 juillet - 8 août) dans le tournoi à VII, et le troisième ligne écossais Cornell Du Preez.

Toulon enregistre aussi les arrivées des demis de mêlée Julien Blanc (ex-Brive) et Jules Danglot (ex-Montpellier), de l'arrière Thomas Salles (ex-Aurillac/ProD2), le retour de prêt de l'ouvreur Mathieu Smaïli (ex-Mont-de-Marsan/ProD2) et la signature du deuxième ligne Adrien Warion, prêté en cours de saison par Aix-en-Provence (ProD2).

© 2021 AFP