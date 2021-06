Boxe: Fury promet une victoire rapide sur Wilder pour leur troisième combat

Tyson Fury (g) et Deontay Wilder (d) face-à-face pendant une conférence de presse, le 15 juin 2021 à Los Angeles, un mois avant le troisième combat entre les deux hommes

Los Angeles (AFP)

Le champion du monde WBC des poids lourds Tyson Fury a promis de remporter une victoire rapide sur Deontay Wilder lors du troisème combat entre les deux hommes, le mois prochain à Las Vegas.

Le Britannique Fury s'est retrouvé confronté à l'Américain Wilder au cours d'une conférence de presse organisée mardi à Los Angeles pour promouvoir le combat du 24 juillet à la T-Mobile Arena, et les deux hommes ont observé un face-à-face immobile et silencieux durant plus de cinq minutes.

"Je cherche un gros KO tout de suite", a affirmé l'invaincu Fury (30 victoires et un nul).

"Je ne crois pas qu'il soit mentalement, physiquement ou émotionnellement impliqué dans son combat", a souligné le fantasque boxeur de 32 ans, qui avait décroché les ceintures mondiales WBA, IBF et WBO en 2015 avant de les abandonner en raison de problèmes personnels mêlant alcool, drogues et dépression.

"Je pense qu'il le fait pour de mauvaises raisons. Et quand les gens font les choses pour les mauvaises raisons, ils finissent toujours par se blesser", a-t-il assuré.

Wilder, qui a été brutalement battu en sept rounds à sens unique par Fury lors de leur deuxième combat en février 2020 qui l'a vu perdre sa ceinture WBC détenue durant cinq ans, a refusé de s'exprimer pendant l'événement après de brèves remarques introductives.

"Assez parlé", a déclaré le "Bronze Bomber". "Il est temps de lui couper la tête. Parce que le 24 juillet prochain, il y aura un bain de sang, achetez vos billets maintenant, je vous verrai bientôt", a affirmé le natif de Tuscaloosa (Alabama).

Il est resté ensuite silencieux, ignorant les questions d'un modérateur, les yeux cachés derrière des lunettes de soleil sombres et de gros écouteurs fermement serrés sur ses oreilles.

A 35 ans, Wilder (42 victoires, un nul et une défaite) est dans l'obligation de battre Fury pour relancer sa carrière.

Le "Gipsy King" se préparait à un combat d'unification extrêmement lucratif prévu cet été contre son compatriote Anthony Joshua, le champion poids lourd WBA, IBF et WBO, jusqu'à ce qu'une décision d'un juge le mois dernier l'oblige à affronter une nouvelle fois Wilder pour des raisons contractuelles.

