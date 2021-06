Euro: pour les Bleus, la meilleure attaque c'est la défense

Publicité Lire la suite

Munich (Allemagne) (AFP)

On attendait l'attaque de feu, on a eu droit à la défense de fer! Solidaires à tous les étages, les Français ont remis leurs habits de champions du monde pour triompher de l'Allemagne (1-0) en entame de l'Euro.

"La défense collective, c'est une force chez nous, c'est sur ça qu'on doit s'appuyer pour réussir une grande compétition, on l'avait fait en 2018", a relevé Raphaël Varane après la rencontre.

Attendus pour leur créativité offensive, Karim Benzema, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé ont d'abord et avant tout brillé par leur altruisme dans le repli défensif, gênant les relances allemandes ou sprintant pour récupérer leurs ballons perdus.

L'image de Mbappé revenu comme un bolide rattraper son erreur, dès la 13e minute, a donné le ton d'une soirée de haut vol, en plus de donner de la profondeur aux propos tenus dimanche par le Parisien devant la presse: "Je sais que je ne suis pas le plus irréprochable défensivement, j'essaye de m'améliorer au quotidien".

"On sait les qualités qu'il y a devant et comment mettre en difficulté les autres équipes. Mais on sait que ceux qui sont devant sont aussi capables de faire le travail défensif où on n'est pas habitués à les voir. Ils le font très, très bien, c'est un plus pour nous", a salué le milieu de Manchester United.

- Milieux défensifs -

La soirée n'a toutefois pas été parfaite sur tous les plans et Didier Deschamps a ainsi mentionné des progrès à faire dans l'animation offensive. Car si Benzema a énormément combiné avec Mbappé, Griezmann n'a par exemple fourni qu'une seule passe au premier et trois au second pendant 90 minutes, selon les statistiques fournies par l'UEFA.

Mais l'intense combat physique proposé par les Allemands a contraint les stars d'attaque françaises à des tâches plus ingrates.

"Les trois, je ne veux pas les dissocier des sept autres. Ils se sont mis à la disposition du collectif pour permettre qu'on défende très bien", a souligné le sélectionneur.

Ce premier rideau a offert un complément bienvenu au triangle du milieu de terrain formé par Adrien Rabiot, N'Golo Kanté et Pogba. Eux aussi ont surtout servi à contenir les vagues allemandes, plus qu'à se projeter vers l'avant.

Ces joueurs excellent habituellement pour "ressortir, se projeter, avec beaucoup de volume et de la complémentarité", mais mardi ils l'ont fait "plus dans le domaine défensif", ce qui a permis "à l'équipe d'avoir un bon équilibre", selon Deschamps.

- L'équilibre selon Lloris -

Dernier motif de satisfaction, et non des moindres: la défense tricolore, peu mise en danger durant la préparation, s'est immédiatement hissée au niveau requis. De bon augure avant le deuxième match programmé samedi (15h00) contre la Hongrie à Budapest, où les Bleus pourront d'ores et déjà valider leur billet pour les huitièmes.

La charnière centrale avec Varane et Presnel Kimpembe, récemment constituée, a réussi mardi son entrée en lice, limitant l'Allemagne à un seul tir cadré durant toute la partie.

"Il y a une complémentarité et des automatismes entre eux et, avec Benjamin Pavard d'un côté et Lucas Hernandez de l'autre, ça se +comprend+ très bien", s'est réjoui Deschamps, tout heureux d'avoir trouvé son carré d'as devant l'indéboulonnable gardien Hugo Lloris.

En capitaine avisé, le portier de Tottenham avait martelé que le succès des Bleus durant l'Euro passerait par "l'équilibre" entre les différentes lignes.

Interrogé une nouvelle fois sur le trio d'attaque français, il avait préféré élargir son propos: "On sait qu'ils sont capables de faire des grandes différences, mais ce qu'on recherche avant tout, c'est d'être bien équilibrés sur le terrain et essayer de maîtriser au mieux le match".

Contre l'Allemagne, un des deux rivaux les plus féroces du groupe F, Thomas Müller, Serge Gnabry et Kai Havertz en ont fait les frais. Et leur sélectionneur Joachim Löw a posé des mots sur ce constat: "La France est aussi championne du monde de la défense."

