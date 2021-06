Natation: Grousset s'affirme, Metella trop court

Publicité Lire la suite

Chartres (AFP)

Maxime Grousset s'affirme en leader du sprint français: le jeune nageur est le seul à avoir obtenu sa qualification olympique sur le 100 m, course reine aux Championnats de France, vendredi à Chartres.

Personne d'autre, en particulier Mehdy Metella (4e en 48.93), médaillé de bronze mondial du 100 m en 2017 mais au ralenti depuis une opération de l'épaule gauche en janvier 2020, n'a nagé assez vite - 48 sec 57 au minimum - pour empocher le deuxième billet en jeu sur 100 m.

A 22 ans comme Grousset, Antoine Viquerat s'est lui aussi invité à Tokyo sur 200 m brasse en retranchant plus d'une seconde à son record personnel (2:10.21 pour 2:10.35 demandées).

Il y a un mois, aux Championnats d'Europe à Budapest, Grousset s'était fait une place de choix dans le sprint tricolore en cassant la barrière des 48 secondes pour sa première finale internationale en grand bassin. En nageant l'aller-retour en 47 sec 90 (5e), il était devenu le troisième meilleur performeur français de l'histoire sur la course reine (hors performances réalisées du temps des combinaisons supersoniques), derrière Metella (47.65 en 2017) et Yannick Agnel (47.84 en 2012).

Dans le bassin de Chartres, il a confirmé son niveau de performances du moment. Dès les séries, qu'il a dominées en 47 sec 99. Puis en finale, remportée en 47 sec 89, nouveau record personnel pour un centième. Ce qui lui vaut d'entériner sa qualification pour ses premiers JO.

- "Apprivoisé" -

"C'est fait !, sourit le sprinter néo-calédonien, venu s'entraîner sous la direction de Michel Chrétien à seize ans, d'abord à Amiens, puis à l'Insep. Tout le monde me disait: +C'est bon, tu vas te qualifier+. Moi, je n'aimais pas le dire avant, je disais +Non, tant que je n'ai pas nagé la finale, je ne suis pas qualifié+. Je savais que je pouvais le faire, que j'allais le faire, mais je suis vraiment soulagé et super content."

D'abord plus à l'aise sur 50 m, Grousset a "apprivoisé le 100 m". "Avant, je ne le maîtrisais pas du tout, c'était à la va-comme-je-te-pousse, ça cassait à la fin, et forcément, ça ne faisait pas un bon temps. Maintenant, je suis réglé, je maîtrise de A à Z, et ça fait 47 sec", explique-t-il.

A leurs sélections respectives, Caeleb Dressel, le double champion du monde en titre de la course reine, et Kyle Chalmers, le champion olympique en titre, viennent eux de signer des 100 m en 47 sec 39 et 47 sec 59.

"Je rêverais de nager une finale avec Caeleb Dressel ! Aller le chercher, je ne pense pas que j'en suis capable pour l'instant, estime Grousset. Mais on ne se donne pas de limites."

Des limites, Metella en a encore de considérables avec son épaule opérée début 2020, qui continuait de le faire souffrir jusqu'à peu.

- Manaudou en 48 sec 58 -

Si bien que le Guyanais de 28 ans ne s'est classé que quatrième du 100 m, derrière Grousset donc, Charles Rihoux (48.81) et Clément Mignon (48.89).

C'est finalement Florent Manaudou, concentré en individuel sur la reconquête de l'or olympique du 50 m mais prétendant, comme eux tous, à une sélection avec le relais 4x100 m, qui a nagé le deuxième meilleur chrono de la journée, avec ses 48 sec 58 en séries.

"C'est mon meilleur 100 m depuis mon retour, c'est cool, apprécie-t-il. J'étais vraiment très bien jusqu'aux 80 m, après ça craque un peu, je ne suis pas préparé et je n'ai pas la jeunesse pour. Mais dans une grande finale olympique, en relais, ce sera différent."

Pour Metella, premier 100 m en moins de 49 sec depuis l'été 2019, tout n'est pas perdu: il visera un billet pour Tokyo sur 100 m papillon dimanche.

En attendant, c'est sans déception qu'il a accueilli sa non-qualification sur la course reine compte tenu des circonstances.

"C'est une reprise, j'arrive un peu à remonter, ce n'est pas mal, considère-t-il. Je ne suis pas pressé de retrouver mon meilleur niveau. On a dû courir après le temps, on a essayé, il y a quand même quelque chose qui s'est déclenché: en deux semaines, je passe de 50 sec (au meeting de Canet) à 48 sec. Ce n'est pas dégueulasse."

© 2021 AFP