Bleus: L'influent Griezmann remet (un peu) les Bleus d'attaque

Budapest (AFP)

Maladroite comme Benzema, malchanceuse comme Mbappé, l'attaque des Bleus s'en est remise à l'inépuisable Antoine Griezmann, le "chouchou" de Didier Deschamps, pour revenir à hauteur de la modeste Hongrie (1-1) mardi au deuxième match de l'Euro.

Sur le papier, le trio offensif de l'équipe de France a fait saliver la planète foot à l'approche de l'Euro. Mais depuis le début de la compétition, l'affiche a plutôt pris l'apparence d'un flop.

"La partie à améliorer c'est l'animation offensive et pourtant la qualité est là", avait d'ailleurs relevé le sélectionneur Didier Deschamps après le succès inaugural mardi contre l'Allemagne (1-0), remporté grâce à un but contre-son-camp et parsemé d'occasions manquées pour les champions du monde en vice-champions d'Europe en titre.

Quatre jours plus tard, dans le chaudron archi-comble de la Puskas-Arena (56.000 spectateurs), les attaquants français ont longtemps peiné à allumer la mèche, malgré plusieurs occasions franches.

"Tu vois que même face à la Hongrie c'est dur, donc il va falloir bien préparer le match contre le Portugal", mercredi prochain, a déclaré Griezmann au micro de BeIn Sport après la rencontre.

"Il va falloir continuer à apprendre, à vouloir travailler, et améliorer deux-trois trucs."

Offensivement, c'est Karim Benzema qui s'est montré le moins efficace, comme sur cette occasion venue de Mbappé, qu'il a conclue d'une reprise manquée à côté du but (31e) ou lorsqu'il a tardé, sur un nouveau service du Parisien, à servir Griezmann sur sa droite (35e).

Fin dans ses remises, impliqué dans le repli défensif, "KB9" n'a cependant toujours pas fait trembler les filets adverses depuis son retour surprise pour l'Euro. Et il a dû céder sa place à son grand concurrent Olivier Giroud (76e)...

Pour la Hongrie, le véritable poison s'appelait Mbappé.

Dans la touffeur de Budapest, le champion du monde de 22 ans s'est montré ultra disponible, multipliant les accélérations fulgurantes, les coups de rein et les combinaisons avec ses partenaires, montrant que l'altruisme était aussi à ranger du côté de ses qualités.

Concrètement, le Parisien a donné des frissons aux bouillants supporters magyars sur une tête trop décroisée (17e), une délicieuse infiltration dans la surface adverse (31e), une frappe après un dribble pour effacer trois adversaires (33e), une nouvelle tentative dévissée (45e+1), un face-à-face perdu face au gardien (66e) et une reprise sur un coup franc de Griezmann (69e).

Avec l'attaquant du FC Barcelone, les combinaisons n'ont pas cessé et c'est "Grizou" qui s'est mué en buteur sur l'égalisation française, bien aidé par un débordement de Mbappé (66e).

- 50e sélection d'affilée -

Présenté comme le "chouchou" du sélectionneur par les Bleus, l'attaquant de 30 ans a tiré son équipe d'un mauvais pas et remercié à sa manière le coach Deschamps qui l'avait titularisé pour une cinquantième fois d'affilée!

"Il a été épargné par les blessures malgré un coup après le dernier match amical (contre la Bulgarie le 8 juin, ndlr). Les statistiques montrent l'influence qu'il a à travers ses buts et ses passes. Quand on rajoute la capacité dans le volume et quand on n'a pas le ballon, il fait partie des tous meilleurs au niveau européen et mondial", l'avait félicité la veille le sélectionneur.

Samedi, l'homme aux 93 sélections a ajouté un 38e but à sa collection chez les Bleus, en plus des 21 passes décisives délivrées depuis ses débuts en 2014.

Impliqué sur un but toutes les 115 minutes, selon les chiffres donnés par la Fédération avant la partie, l'ancien de l'Atletico Madrid n'est plus qu'à trois unités de Michel Platini, le troisième meilleur marqueur de l'histoire des Bleus.

Au-delà de ces statistiques, "Grizou" reste le patron d'une ligne d'attaque XXL grâce à son sens du sacrifice défensif, sa finesse technique et son efficacité.

"Il fait partie des leaders techniques de par sa maîtrise des déplacements, les passes et buts qu'il peut marquer. Il fait preuve d'un remarquable don de soi, des fois il fait presque trop d'efforts défensifs. Je ne vais pas lui enlever cette nature qui est importante pour le collectif et qui ne l'empêche pas de garder l'influence et l'efficacité", avait relevé Deschamps vendredi devant la presse.

Samedi, ce n'était pas assez pour les Bleus, mais c'était plus que nécessaire.

