Euro: des Bleus en quête de fraîcheur, de perfection et... de qualification

Budapest (AFP)

Stoppée samedi en Hongrie (1-1), la France a du pain sur la planche avant de retrouver mercredi le Portugal: reposer des corps usés, sortir la calculette pour établir les scénarios qui l'attendent et tenter de parfaire une animation offensive défaillante.

. L'attaque et Benzema en berne

La déception et les questions entourent davantage le troisième larron de l'attaque, Karim Benzema, incapable de faire trembler les filets depuis son retour surprise après plus de cinq ans d'absence en Bleu. En quatre matches, l'avant-centre du Real Madrid a raté un penalty contre le pays de Galles, assisté au doublé d'Olivier Giroud après sa sortie sur blessure contre la Bulgarie, vu son but refusé contre l'Allemagne en fin de match, puis manqué de spontanéité ou de précision contre la Hongrie.

"Les tirs qui ne sont pas cadrés ne peuvent pas finir au fond des filets", a relevé Didier Deschamps sans viser "KB9" particulièrement. En rappelant Benzema juste avant l'Euro, le sélectionneur a fait le pari d'une acclimatation express qui, pour l'heure, tarde à venir. Mais "DD" ne s'alarme pas: l'ex-Lyonnais "a suffisamment de vécu pour passer outre. Il sait très bien qu'il est attendu sur cet aspect-là, mais l'essentiel est qu'il garde confiance et qu'il garde ma confiance".

. Regénération et rotation obligatoires?

Pour Deschamps, les Bleus ont "manqué de fraîcheur et de peps" sous le soleil de Budapest, où il avait aligné la même équipe qu'à Munich, à une exception près: Lucas Digne a remplacé Lucas Hernandez à gauche de la défense. Malheureusement pour lui, les Français sont apparus émoussés physiquement face à des adversaires évoluant en majorité dans des championnats de second rang.

Jusqu'à quel point devra-t-il faire tourner contre le Portugal mercredi? "Je n'exclus pas qu'il puisse y avoir un roulement entre les joueurs", la fatigue étant perceptible "chez un peu tous" les titulaires du jour, a répondu le technicien samedi. Le premier tour laisse peu de temps pour le repos et "cet enchaînement fait que la fraîcheur est un élément important", a souligné Deschamps.

Faut-il miser de nouveau sur Paul Pogba et Adrien Rabiot, en-deça de leur niveau habituel samedi, ou faire confiance à Corentin Tolisso, Moussa Sissoko voire Thomas Lemar au milieu? Le jeune Jules Koundé peut-il remplacer comme latéral droit Benjamin Pavard, en grande difficulté? Ousmane Dembélé, menaçant mais sorti blessé, sera-t-il apte? Le sélectionneur dispose de quelques heures avant de trancher.

. Rester en tête

Les Bleus se sont fait peur contre les Hongrois mais ils conservent les "cartes en main" avant le dernier match de groupe, comme l'a dit Deschamps. Premiers du groupe F, ils garderont la tête en cas de succès mercredi (21h00) contre le Portugal de Cristiano Ronaldo, voire en cas de match nul si l'Allemagne n'arrive pas à battre la Hongrie à Munich.

Le classement de la poule peut valoir cher: il détermine le parcours géographique qui attend les Tricolores (Bucarest, Londres, Budapest ou Séville), mais aussi leurs adversaires potentiels.

Une deuxième place laisse ainsi redouter un huitième de finale très corsé à Wembley contre les Anglais, si ces derniers terminent en tête de leur groupe. Remporter la "poule de la mort" octroierait peut-être un adversaire plus abordable, comme la Suisse, la Finlande ou l'Autriche.

Dans cet Euro où seuls les deux pires troisièmes de groupe sont éjectés après le premier tour, les Bleus, qui ne peuvent plus terminer derniers, ne semblent pas en danger, même en cas de défaite.

Ils seront déjà fixés mercredi soir avant le coup d'envoi car tous les autres groupes auront déjà disputé leur dernière journée. Le ticket pourrait même être composté dès lundi soir, en fonction des résultats des ultimes matches dans les groupes A, B et C.

