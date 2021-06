"Hitman et Bodyguard 2" en tête du box-office nord-américain

Publicité Lire la suite

New York (AFP)

Malgré des critiques catastrophiques, la comédie d'action "Hitman et Bodyguard 2" s'est emparée, ce week-end, de la tête du box-office en Amérique du Nord, détrônant "Sans un bruit 2" qui poursuit néanmoins son bon parcours.

Suite de "Hitman et Bodyguard", le film réunit de nouveau Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson et Salma Hayek, le premier encore au service d'un tueur à gage et de son épouse, aux prises avec divers malfrats.

Pour son premier week-end d'exploitation, la comédie a réalisé 11,6 millions de dollars de recettes dans les salles des Etats-Unis et du Canada de vendredi à dimanche, soit 17 millions depuis sa sortie, jeudi, et en comptant les avant-premières.

Il devance "Sans un bruit 2", qui a vendu pour 9,4 millions de dollars de billets, portant son total à 125 millions en 4 semaines à l'affiche.

Le week-end était privé de sortie d'importance, en attendant l'arrivée, vendredi, du premier blockbuster de l'été, "Fast and Furious 9", qui a déjà réalisé 292 millions de dollars de recettes dans le reste du monde.

Avant l'arrivée des grosses affiches ("F9" mais aussi "Black Widow" ou "Suicide Squad"), le dernier week-end du printemps a été consacré aux suites, "Pierre Lapin 2" se hissant ainsi sur la troisième marche du podium, avec 6,1 millions de dollars et 20,3 en deux semaines.

Autre volet d'une saga, le troisième opus de la franchise "Conjuring", "Conjuring 3: sous l'emprise du diable", arrive en quatrième position, avec 5,1 millions de dollars et 53,5 en 3 semaines en salles.

Le dernier long métrage de Disney, "Cruella", le suit de très près, ramassant 5,1 également (50.000 dollars de différence entre les deux films), pour atteindre 64,7 millions depuis sa sortie, fin mai.

Parmi les dix meilleurs scores, on retrouve également:

6 - "D'où l'on vient": 4,2 millions de dollars et 19,6 en 2 semaines d'exploitation

7 - "Spirit: L'indomptable": 1,6 million de dollars et 13,8 en 3 semaines

8 - "12 Mighty Orphans": 870.000 dollars et 1,2 million en 2 semaines

9 - "The House Next Door: Meet the Blacks 2": 604.000 dollars et 2 millions en 2 semaines

10 - "Un homme en colère": 350.000 dollars et 28 millions en 7 semaines

