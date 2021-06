Régionales: net reflux du Rassemblement national

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Le RN n'arrive en tête dimanche au premier tour des régionales dans aucune région, sauf peut-être en Paca, réalisant des scores inférieurs à 2015 et plus bas qu'attendu, dans un scrutin test pour sa présidente et candidate à l'Elysée Marine Le Pen.

Le parti d'extrême droite, qui enregistre entre 8 et 9 points de moins qu'en 2015, ne semble être nulle part en position de l'emporter.

Le RN a réuni entre 19,1 et 19,3% des voix et ne dominerait dans aucune région sauf, selon certains instituts de sondage, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, région où le RN fondait ses plus grands espoirs de victoire.

Aux précédentes régionales en 2015, le Front national (devenu Rassemblement national) avait réuni 27,7% des voix au premier tour et était arrivé en tête dans six régions.

Marine Le Pen a reconnu dimanche que ses électeurs ne s'étaient "pas déplacés" et a appelé "au sursaut" pour le second tour. Elle a invité ses électeurs "à ne pas se laisser influencer par les résultats du premier tour et à mobiliser leurs efforts pour arracher les victoires dont la France a besoin".

En 2015, la candidate du Front national (devenu Rassemblement national) Marion Maréchal avait réuni au premier tour 40,5% des voix. Les sondages d'avant élection créditaient M. Mariani entre 39 et 42%.

- "Déception" -

Au Pontet, petite ville du Vaucluse tenue par le RN, un immense buffet et des dizaines de tables attendaient les militants dans un gymnase municipal défraichi pour la soirée électorale de Thierry Mariani.

Mais seulement une poignée ont fait le déplacement et le staff de campagne avait la mine des mauvais jours.

"C'est une déception. Et si ce score se confirmait, ça sera très difficile pour le second tour. Je pense que l'abstention nous fait très, très mal", a confié à l'AFP Jihad Meroueh, militant de la Droite populaire qui soutient M. Mariani.

Sur la différence de près de sept points avec Marion Maréchal en 2015, ce directeur d'une société de sécurité de 54 ans affirme que "Marion, c'est pas pareil. Et ce ne sont pas les mêmes électeurs non plus".

Le RN, qui était donné en tête dans six régions sur 13 (Paca, Bourgogne-France-Comté, Centre-Val-de-Loire, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Bretagne), n'arrive que deuxième dans ces territoires.

En Centre-Val-de-Loire, le sortant PS François Bonneau devance de quatre points le RN Aleksandar Nikolic, selon une estimation Ipsos. En Occitanie, le RN ex-LR Jean-Paul Garraud est distancé de 17 points par la sortante PS Carole Delga. En Bourgogne-Franche-Comté, le RN Julien Odoul est devancé moins nettement - de moins de trois points - par la sortante PS Marie-Guite Dufay.

- "Reflux" -

Dans les Hauts-de-France, Sébastien Chenu se maintient à la deuxième place mais il est largement distancé (de plus de 14 points) par le sortant ex-LR Xavier Bertrand. Dans le Grand Est, Laurent Jacobelli conserve aussi la deuxième place mais à 11 points derrière le sortant LR Jean Rottner.

Aucun candidat RN ne dépasse les 25%, alors qu'en 2015 Marine Le Pen et sa nièce Marion Maréchal avaient engrangé plus de 40% des voix, et l'ancien numéro deux Florian Philippot 36%.

"C'est un reflux incontestable", affirme le politologue Jean-Yves Camus, pour qui "l'arithmétique ne plaide pas pour une victoire de M. Mariani en Paca".

L'effondrement de la participation a "probablement" touché également les classes populaires, qui votent majoritairement pour le RN, selon lui, alors que l'électorat RN est d'habitude le plus mobilisé.

Mais "avant tout il y a, en sortie d'une longue période d'incertitude (avec le Covid), une volonté des électeurs de jouer la carte de la sécurité et de voter pour les présidents sortants qui, pendant la pandémie, ont eu l'occasion d'être présents sur le terrain", note-t-il.

Il souligne aussi que l'électorat RN "est avant tout un électorat qui vote d'abord pour la cheffe du RN, et pas pour des candidats dénués de personnalité et d'autonomie".

