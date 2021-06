Euro: Doublé de Wijnaldum, les Pays-Bas en démonstration contre la Macédoine du Nord

Le milieu de terrain néerlandais Georginio Wijnaldum (d), félicité par ses coéquipiers, après avoir marqué le 3e but, et son 2e du match face à la Macédoine du nord, lors de la 3e journée du groupe C à l'Euro 2020, le 21 juin 2021 à Amsterdam

Kenzo Tribouillard POOL/AFP