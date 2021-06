Des milliers de manifestants à Paris pour un "service public de l'énergie"

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Des milliers de manifestants ont défilé mardi à Paris sous une pluie battante pour un "service public de l'énergie" et pour dénoncer le projet de restructuration d'EDF, a constaté un journaliste de l'AFP.

Le cortège des personnels des industries électriques et gazières (IEG), auquel s'était joint le secrétaire général de la CGT Philippe Martinez, a quitté la place de la Nation en direction de République à la mi-journée, sous les fumigènes et derrière une banderole affichant "le service public est une énergie d'avenir".

Des élus de gauche étaient présents, parmi lesquels le dirigeant LFI Jean-Luc Mélenchon et le numéro 2 de son parti Adrien Quatennens, ainsi que Fabien Roussel, secrétaire national du PCF.

"On voit les dégâts des privatisations et de l'ouverture à la concurrence, nous revendiquons une entreprise publique au service de la Nation et du citoyen", a déclaré M. Martinez avant le début de la manifestation.

"L'énergie est un besoin essentiel, nous revendiquons que cette entreprise (EDF) reste publique; beaucoup de salariés sont mobilisés, le gouvernement tergiverse, hésite. Si c'était facile, le projet serait passé depuis longtemps, le gouvernement est sur le +reculoir+, il faut continuer à appuyer", a-t-il ajouté.

"Le gouvernement a tort" et "doit tout ranger au fond du tiroir et garder son calme (...). On est au pied de difficultés énormes, on va perdre les savoir-faire, déstabiliser l'industrie, c'est un projet détestable qui ne va rien rapporter", a fustigé M. Mélenchon à propos du projet EDF.

#photo2

Initialement baptisé "Hercule", le projet "Grand EDF" vise à réorganiser le groupe, fortement endetté, pour lui permettre de se développer dans les renouvelables, tout en assurant de lourds investissements dans le nucléaire. Le projet vise aussi à régler un vieux contentieux avec Bruxelles sur les concessions hydroélectriques.

Les salariés de l'énergie redoutent les conséquences sociales et locales de cette réorganisation.

