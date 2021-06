Foot: pas de redressement judiciaire pour les Girondins, Gérard Lopez en passe de reprendre le club

Publicité Lire la suite

Bordeaux (AFP)

Les Girondins de Bordeaux ont annoncé mardi qu'un accord avait été trouvé entre l'actionnaire américain King Street, son bailleur financier Fortress et l'homme d'affaires hispano-luxembourgeois Gérard Lopez pour la reprise du club bordelais, évitant la menace d'un redressement judiciaire qui pesait encore ces dernières heures.

"Les garanties demandées (à M. Lopez) par le Conseil d'administration ont été apportées. Ces derniers éléments ont répondu aux attentes de Rothschild & Co, le conseil financier du club, et du mandataire ad hoc évitant ainsi le placement du club en redressement judiciaire", a précisé dans un communiqué la direction des Girondins, qui souligne que "la reprise reste conditionnée à la finalisation de la documentation contractuelle usuelle, après consultation des instances représentatives du personnel, et à la confirmation par la DNCG de la possibilité pour le club de poursuivre sa prestigieuse histoire en Ligue 1".

