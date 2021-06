La photographe Annie Leibovitz distinguée par l'Académie des Beaux-Arts

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

L'Américaine Annie Leibovitz a été distinguée mercredi par l'académie des Beaux-Arts, qui lui a décerné le prix William Klein après avoir élu en son sein une autre photographe du monde de la mode, la Française Dominique Issermann.

Connue pour ses portraits en noir et blanc, de Laetitia Casta à Léonard Cohen, Dominique Issermann rejoint Yann Arthus-Bertrand, Sebastiao Salgado et Jean Gaumy au sein de la section de photographie de l'Académie. Elle travaille régulièrement pour les magazines de mode et a signé les campagnes publicitaires de Sonia Rykiel, Christian Dior, Chanel, Nina Ricci, Yves Saint-Laurent, Hermès etc.

L’Américaine Annie Leibovitz va recevoir quant à elle le Prix William Klein, doté de 120.000 euros. Connue pour ses photos sur papier glacé, elle a réalisé des portraits de la reine Elisabeth, Barack Obama, Serena Williams, Kim Kardashian et tout ce que Hollywood compte de gens célèbres.

Ses clichés de moments historiques tels que l’hélicoptère de Richard Nixon quittant la Maison Blanche en 1972 ont fait le tour du monde. Elle a également signé la photo de John Lennon nu, enlaçant sa compagne Yoko Ono, et est l'auteure de "Women", compilation d’images témoignant du courage de femmes de tous horizons.

Une exposition de son oeuvre sera présentée en octobre/novembre à l’Institut de France.

Ce prix a été créé par l'Académie des Beaux-Arts en 2019 en hommage au photographe William Klein, connu pour ses images coup de poing empreintes de violence.

Deux autres artistes femmes ont fait leur entrée mercredi à l'Académie des Beaux-Arts, Anne Poirier dans la section sculpture, et Anne Démians dans la section architecture.

