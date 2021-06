Régionales: pour Xavier Bertrand, l'abstention prouve le refus des Français d'un duel Macron/Le Pen

Publicité Lire la suite

Le président sortant ex-LR des Hauts-de-France, et candidat déclaré à la présidentielle, Xavier Bertrand a estimé mercredi sur Europe 1 que l'abstention record au premier tour des régionales exprimait le refus des Français d'un duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen en 2022.

L'abstention "est une façon de dire que les Français n'en veulent pas parce que ce duel depuis 2017 il nous a amenés où ? A rien du tout", a déclaré le candidat, arrivé largement en tête au premier tour dans les Hauts-de-France, avec 41,4% des voix, et qui a fait de sa réélection la condition de sa candidature à la présidentielle.

"Nous ne voulons plus revivre ce duel Emmanuel Macron/Marine Le Pen et ça, certains ne veulent peut être pas l'entendre mais moi, je l'entends et j'ai conscience que c'est la profondeur du pays qui veut autre chose, une autre voix", a-t-il insisté.

Il a fait part de sa "conviction que c'est la droite, la droite républicaine qui peut gagner l'an prochain, mais une droite républicaine, une droite populaire qui gagnera seule c'est-à-dire sur ses valeurs et ses convictions, sans aucune compromission".

Seul ténor de droite à s'être jusque là déclaré candidat pour la présidentielle, il a plaidé pour le rassemblement, interrogé sur le risque d'une "guerre des chefs" dans son camp après le second tour des régionales et départementales et les beaux scores réalisés au premier tour par Valérie Pécresse et Laurent Wauquiez.

"Si nous voulons l'emporter (…), il faudra qu'on constitue ensemble une belle équipe de France", a-t-il affirmé, appelant aussi tous ceux qui veulent faire "reculer le FN" à le rejoindre.

"C’est dans 291 jours (l'échéance de la présidentielle, ndlr) que commencera le redressement du pays, dans 291 jours qu'on va mettre fin au désordre que nous connaissons, c'est dans 291 jours que l'on va pouvoir rétablir l’autorité et dans 291 jours que l'on va bâtir un nouveau projet de société pour la France et les Français", a-t-il martelé.

