Affaire Luc Besson: la plaignante fait condamner Le Point pour diffamation

Paris (AFP)

L'actrice Sand Van Roy, qui accuse le cinéaste Luc Besson de viols et agressions sexuelles, a obtenu jeudi à Paris la condamnation pour diffamation de l'hebdomadaire Le Point et d'un de ses journalistes pour l'avoir qualifiée de "call-girl".

Etienne Gernelle, directeur de publication de l'hebdomadaire, et Aziz Zemouri, auteur de l'article mis en cause, ont été condamnés jeudi par le tribunal correctionnel de Paris à une amende respective de 3.000 euros et 2.000 euros.

Ils doivent également payer solidairement 3.000 euros de dommages et intérêts à Sand Van Roy et 2.000 euros de frais de justice.

Dans deux articles diffusés en mai 2018, quelques jours après sa première plainte pour viol, l'hebdomadaire présentait la plaignante comme une ancienne "call-girl".

Interrogé par Mediapart, Aziz Zemouri avait maintenu l'emploi de ce terme, assurant "avoir atténué la réalité" et se fonder sur "des témoignages recueillis dans le milieu du cinéma et les productions Besson".

Jeudi, le tribunal correctionnel a estimé d'emblée que "le rappel de la prétendue activité passée de +call-girl+" prêtée à Mme Sand Van Roy était "sans rapport direct" avec les accusations de viol.

Surtout, la 17e chambre du tribunal judiciaire de Paris a tancé le journaliste qui n'a pas fait d'"enquête sérieuse" à l'appui de ses affirmations et qui "aurait dû s'exprimer avec prudence et mesure" plutôt qu'en "mode péremptoire".

De plus, l'actrice "n'a pas été sollicitée" avant l'article, alors que le journaliste, déjà condamné trois fois en 2014, 2015 et 2016 pour diffamation, est "tenu de respecter le contradictoire".

L'avocat de la défense n'était pas joignable dans l'immédiat pour commenter cette décision.

Émue, Sand Van Roy s'est félicitée jeudi de cette condamnation alors que "pendant trois ans, j'ai été présentée comme prostituée" et que "les gens ont vu dans cet article comme une base légale pour dire cela".

L'actrice a critiqué le fait que "d'autres plaignantes se font traiter de +pute+ sur les réseaux sociaux".

Sur le fond du dossier, le cinéaste, qui conteste les accusations, a été placé sous le statut de témoin assisté le 25 janvier.

La juge d'instruction chargée de l'enquête sur ces accusations de viol a annoncé fin février aux parties son intention de clôturer les investigations, une décision contestée par la défense de Sand Van Roy.

L'une de ses avocates, Me Jade Dousselin, a dénoncé un "déni de justice".

