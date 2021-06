Auvergne-Rhône-Alpes: 58% des voix pour Wauquiez au second tour, selon un sondage

Publicité Lire la suite

Lyon (AFP)

Le président sortant d'Auvergne-Rhône-Alpes Laurent Wauquiez (LR) remporterait le second tour des élections régionales avec 58% des voix et une abstention légèrement plus forte qu'au premier, selon un sondage OpinionWay publié jeudi.

L'enquête de l'institut anticipe un taux de participation de 31% dimanche, inférieur à celui de 32,6% enregistré le 20 juin, les électeurs les plus jeunes étant très peu nombreux à vouloir se déplacer.

M. Wauquiez, à la tête d'une liste LR-UDI, est crédité de 58% des intentions de vote, contre 43,8% des suffrages obtenus au premier tour et 40,6% au second tour de l'élection de 2015 qui avait donné lieu à une triangulaire comparable.

La liste conduite par la candidate EELV Fabienne Grébert, associant le PS, le PRG, le PCF et LFI, obtiendrait 29% des voix, soit un peu moins que les scores cumulés de ces listes au premier tour (31,4%). En 2015, la liste d'union de la gauche et des Verts avait totalisé 36,8% des suffrages au second tour.

Le candidat du RN, Andrea Kotarac, arriverait en troisième position avec 13% des voix, contre 12,3% le 20 juin et 22,5% pour la liste du FN en 2015.

Au premier tour dimanche dernier, le candidat LREM Bruno Bonnell avait été éliminé avec 9,8% des voix et sa liste n'a fusionné avec aucune autre.

Selon le sondage, Laurent Wauquiez récupérerait 39% de son électorat, contre 15% pour Mme Grébert et ses alliés. Au second tour, le candidat LR séduirait aussi 11% des électeurs de M. Kotarac au premier tour et 15% des abstentionnistes si cette fois ils allaient voter.

Environ 14% des personnes interrogées affirment pouvoir changer d'avis d'ici dimanche.

Enquête réalisée les 22 et 23 juin sur internet auprès d'un échantillon de 1.019 personnes inscrites sur les listes électorales de la région, constitué selon la méthode des quotas.

