Rugby: les Bleuets s'imposent difficilement contre l'Italie

L'ailier français Nelson Epee s'apprête à marquer un essai lors du match des Six Nations U20 contre l'Italie, à Cardiff, le 25 juin 2021

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

L'équipe de France de rugby des moins de 20 ans, battue par l'Angleterre pour son premier match (38-22), s'est difficilement imposée contre l'Italie 13 à 11 lors de la deuxième journée du Tournoi des six nations de la catégorie, vendredi à Cardiff.

Le jeune prodige du Stade toulousain Nelson Epée a inscrit le seul essai des Français, son quatrième depuis le début du tournoi, et Edgar Retière, autre espoir de Toulouse et frère d'Arthur, l'international rochelais, a inscrit les autres points, avec la transformation plus deux pénalités.

Les Italiens ont également marqué un essai et deux pénalités, mais ont raté la transformation.

L'Angleterre, victorieuse un peu plus tôt de l'Écosse 31-12, est seule en tête du classement avant le dernier match de la 2e journée entre le Pays de Galles et l'Irlande, en soirée.

Les Bleuets de l'entraîneur Philippe Boher joueront leur prochain match jeudi prochain contre le pays de Galles, toujours à Cardiff.

© 2021 AFP