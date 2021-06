Athlétisme: Belocian redonne le sourire aux Bleus

Publicité Lire la suite

Angers (AFP)

Un sourire dans la grisaille: Wilhem Belocian a redonné espoir à l'athlétisme tricolore, dans le doute à un mois des Jeux olympiques, en décrochant un 3e titre de champion de France sur 110 m haies avec un record personnel à la clé (13 sec 15), se positionnant comme un candidat sérieux au podium à Tokyo.

Alors que la compétition est marquée par une avalanche inquiétante de forfaits à l'approche des JO (23 juillet - 8 août), le Guadeloupéen de 26 ans n'a pas manqué le rendez-vous national, bien au contraire, et repart gonflé à bloc pour les JO.

Grand favori de la course en l'absence du champion d'Europe Pascal Martinot-Lagarde, blessé, Belocian a tenu son rang en améliorant de trois centièmes de secondes le meilleur chrono de sa carrière (13.15, + 0,8 m/s). De quoi le propulser en tête du bilan européen et à une 4e position sur le plan mondial.

Il s'agit d'une petite revanche sur le destin pour Belocian qui avait couru en 13 sec 14 aux Championnats de France à Saint-Etienne en 2019, une performance non homologuée à cause d'un vent trop important (+ 3m/s).

- "Que demander de mieux?" -

Belocian confirme ainsi une montée en puissance entrevue dès le début de l'année avec un premier titre international à l'Euro en salle (60 m haies). Le Français, dominateur dans les catégories de jeunes (champion du monde juniors sur 110 m haies en 2014 avec le record du monde de cette catégorie d'âge) puis 3e de l'Euro-2016, avait en effet connu pas mal de déboires ces dernières années (faux-départ en séries aux Jeux Olympiques de Rio en 2016, blessures, élimination en demi-finales aux Mondiaux de Doha en 2019) avant de revenir à son meilleur niveau en 2020.

"C'est une super course, un super chrono, que demander de mieux de battre son record en finale de championnat, c'est le combo parfait, a-t-il lancé à l'arrivée. Je ne suis pas surpris, cette performance je l'avais dans les jambes. Ketty (Cham, son entraîneure, ndlr) me disait +patience ne t'inquiète pas ça va sortir+. C'est intéressant pour Tokyo, mais je n'ai pas de pression. Je vais bien me concentrer pour arriver en forme. Je préfère être un outsider, pour ne pas me mettre de pression, je veux me préparer dans mon coin, profiter des Jeux."

- "Sans voix" -

Ketty Cham était elle "sans voix" après le bel exploit de son protégé sous le ciel menaçant d'Angers.

"Cela donne de la confiance, c'est top, a-t-elle déclaré à l'AFP. Il était là pour préparer les Jeux. Mais il a montré qu'il était là. Aux Jeux ce seront des courses de ce niveau qu'il faudra sortir, on a fait un nouveau pas en avant."

Présent à Angers en famille, costard sombre et diamant à l'oreille, le toujours classieux Pascal Martinot-Lagarde a dû apprécier le spectacle. D'autant que Belocian n'a pas été le seul hurdleur à se mettre en évidence puisqu'Aurel Manga, médaillé d'argent, a lui aussi signé un record personnel en 13 sec 24 (10e performeur mondial).

La 2e journée des Championnats de France a également vu la doyenne Mélina Robert-Michon repartir à 41 ans avec un 20e titre national au disque, même si la performance (60,88 m) n'avait pas de quoi emballer la Lyonnaise, qui sortait d'un très beau concours à Vénissieux, le 19 juin (65,30 m).

"J'aurais aimé une plus belle +perf+ mais je n'ai pas réussi à mettre en place ce que j'avais pu sentir la semaine dernière, a expliqué la vice-championne olympique de 2016, qui disputera ses 6e JO à Tokyo. Il faut se remettre au boulot. C'est pour ça que je suis un peu déçue, j'espérais un peu plus que ça. Il y a encore des réglages à faire. Ma tête est déjà Tokyo."

Sur 100 m, la victoire est revenue à Mouhamadou Fall (10 sec 29), qui a profité de la défection de Jimmy Vicaut pour conserver son titre sur la ligne droite, et à Orlann Ombissa-Dzangue chez les dames (11 sec 29).

Enfin, Frédéric Dagée (20,75 m) a amélioré de 3 cm le record de France du lancer du poids d'Yves Niaré qui datait de 2008 (20,72 m).

