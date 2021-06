Rallye du Kenya: Neuville reste en tête après l'orage, Ogier 3e

Le Belge Thierry Neuville (Hyundai) et son copilote Martijn Wydaeghe lors de l'ES13 du Rallye du Kenya, près de Lake Elmenteita, le 26 juin 2021

Le Belge Thierry Neuville (Hyundai) est toujours en tête du Safari Rally du Kenya, samedi soir, après un violent orage qui a permis à Sébastien Ogier (Toyota) de reprendre la 3e place à Ott Tänak (Hyundai), dans la dernière spéciale du jour (ES13).

Cet orage a fait perdre une minute et demie à Tänak, le champion du monde 2019, car il a dû s'arrêter en pleine spéciale pour nettoyer son pare-brise. L'Estonien a aussi perdu à ce moment-là sa 3e place, récupérée par Ogier qui était parti trois minutes avant lui.

"C'était terrible, car au début de la spéciale, quand la pluie s'est mise à tomber, je ne voyais plus rien. Après ça allait mieux", a dit le septuple champion du monde français au point stop de cette ES13 qui, finalement, lui a porté bonheur.

La 2e journée de cette 6e manche du Championnat du monde (WRC) avait été plutôt tranquille jusque là, les pilotes roulant plutôt prudemment au lendemain d'un vendredi très agité. Ca, c'était avant la dernière spéciale baptisée "Sleeping Warrior 2".

Le "combattant endormi" s'est alors réveillé et a mené la vie dure aux leaders, certains ne voyant plus rien à travers leur pare-brise, d'autres ne reconnaissant plus leur voiture sur ce que les pilotes locaux appellent du "coton noir", le sable de la région quand il est mouillé.

Comme souvent dans sa carrière, Ogier est passé entre les gouttes et a bien géré le début de l'averse sur une piste encore plus glissante que le matin, lors du premier passage. Tout comme Neuville, très énervé à l'arrivée de la spéciale puis rassuré à la vue de son chrono.

- Katsuta: "C'était effrayant !" -

"J'ai été obligé de prendre des risques dans celle-ci parce que je savais qu'Ogier était parti 12 minutes avant moi et qu'il avait eu forcément une piste plus sèche", a dit le Belge au terme de cette journée éprouvante, surtout en fin de programme.

En quelques heures, Neuville a fait passer de 18 à 57 secondes, et donc triplé, son avance sur le Japonais Takamoto Katsuta (Toyota), toujours 2e du rallye mais désormais sous la menace directe d'Ogier, à 18 secondes, alors qu'il était 7e vendredi à midi, à cause d'un amortisseur défaillant.

"C'était effrayant, je ne voyais plus rien. Mais je suis là", a souri Katsuta, en nage, au point stop de cette ES13 où il avait bien limité les dégâts, malgré l'orage. "A un moment, j'ai freiné à 200 m d'un virage mais ma voiture n'a pas voulu tourner", a-t-il ajouté. La faute au "coton noir".

Toute cette journée s'est disputée au beau milieu d'animaux sauvages en liberté, notamment des girafes et des zèbres qui ont obligé certains pilotes, dont Neuville et le Français Adrien Fourmaux, excellent 6e dans sa Fiesta de M-Sport, à freiner parfois brutalement pour les éviter.

Quant au Polonais de 91 ans, Sobieslaw Zasada, le pilote le plus âgé jamais engagé en Mondial des rallyes, dans une Ford Fiesta, il était 27e samedi après-midi (sur 32 concurrents classés) avant l'orage de 'ES13, devant plusieurs pilotes locaux qui pourraient être ses petits-fils.

Cinq épreuves spéciales chronométrées sont encore prévues dimanche matin, au nord-ouest de Nairobi, pour boucler en beauté le grand retour du mythique Safari Rally en WRC, après 19 ans d'absence.

