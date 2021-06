Tennis: De Minaur remporte le tournoi d'Eastbourne

Publicité Lire la suite

Eastbourne (Angleterre) (AFP)

L'Australien Alex De Minaur a remporté samedi le tournoi sur gazon d'Eastbourne en battant en finale l'Italien Lorenzo Sonego en trois sets 4-6, 6-4, 7-6 (7/5).

C'est le cinquième titre de la carrière du jeune joueur de 22 ans, 18e mondial, et son deuxième cette saison après Antalya (sur dur).

"J'ai dû mettre toute la force mentale que j'avais pour m'en sortir", a-t-il expliqué après un match très serré, avant d'ajouter: "Je devais me dire d'essayer d'être plus agressif pour remporter ce match, et ne pas seulement attendre que mon adversaire le perde, parce qu'il n'allait pas le faire."

Après un quart de finale à Stuttgart et une demie au tournoi du Queen's, l'Australien abordera Wimbledon avec un bilan encourageant sur herbe, puisqu'il compte huit victoires pour deux défaites cette saison.

Alex De Minaur affrontera l'Américain Sebastian Korda, 50e mondial, au premier tour du Grand Chelem londonien lundi.

