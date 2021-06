Coronavirus: le point sur la pandémie dans le monde

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: le point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Sydney reconfinée -

Les autorités australiennes ont imposé samedi le reconfinement total pour deux semaines de la ville de Sydney, confrontée à une flambée de nouveaux cas de coronavirus causée par le variant Delta, plus contagieux.

Dans ce pays, qui a jusqu'à maintenant plutôt bien contenu la propagation du Covid-19, plus de 80 personnes ont été testées positives cette semaine, toutes en lien avec un chauffeur qui conduisait des équipages de compagnies aériennes de l'aéroport de Sydney jusqu'aux hôtels de quarantaine.

De son côté, la Nouvelle-Zélande a suspendu samedi pour trois jours la "bulle aérienne" permettant les vols sans quarantaine avec l'Australie.

- Confinement au Bangladesh -

Les administrations publiques et les entreprises privées seront fermées pendant une semaine. Seuls les déplacements à caractère médical seront autorisés.

Les autorités ont comptabilisé vendredi près de 6.000 nouveaux cas et 108 décès, le deuxième bilan le plus lourd depuis le début de la pandémie.

- Russie: record de décès à Saint-Pétersbourg -

La deuxième ville de Russie, Saint-Pétersbourg, qui accueille des matches de l'Euro 2020, a enregistré samedi le bilan quotidien de décès dus au coronavirus le plus élevé dans le pays depuis le début de la pandémie: 107 décès au cours des dernières 24 heures.

- Démission d'un ministre -

Le ministre britannique de la Santé Matt Hancock, au coeur de l'action gouvernementale contre la pandémie, a démissionné samedi pour avoir violé les restrictions anticoronavirus au cours d'une liaison avec une conseillère, étalée dans tous les médias.

Le tabloïd The Sun a publié vendredi en Une une image tirée d'une caméra de surveillance montrant Matt Hancock, marié et père de trois enfants, embrasser Gina Coladangelo, une amie de longue date dont la discrète embauche avait déjà fait polémique, dans son bureau le 6 mai, à un moment où les accolades étaient interdites.

Des milliers de personnes ont manifesté samedi dans le centre de Londres pour protester contre les restrictions anti-Covid au Royaume-Uni, après le report à juillet de la levée des dernières d'entre elles en raison d'une hausse des contaminations.

- Variant Delta -

Deux malades sont décédés du variant Delta du Covid-19 en France dans le Gers (sud-ouest), les deux premiers cas de contamination par ce variant dans ce département, ont indiqué les autorités sanitaires locales, qui ont annoncé "un plan d'action immédiat" pour "éviter une reprise épidémique".

Ces deux personnes, âgées de 42 et 60 ans, n'étaient pas vaccinées et leur état de santé "était marqué par des facteurs de risque".

Au Portugal, ce variant qui a provoqué un rebond des contagions au Portugal ces dernières semaines, est devenu prédominant dans le pays, selon la Direction générale de santé.

Pour y faire face, le Portugal a décidé de resserrer les restrictions dans les municipalités les plus touchées, comme Lisbonne où les horaires et la capacité d'accueil des restaurants et des commerces ont de nouveau été réduits.

Ce variant Delta est à l'origine de la hausse importante des contaminations en Afrique du Sud, ont annoncé samedi des scientifiques, tandis que le gouvernement songe à de nouvelles restrictions. Pays le plus touché sur le continent, l'Afrique du Sud a recensé samedi 18.762 nouvelles contaminations, un record pour l'année 2021.

- Plus de 3,9 millions de morts -

La pandémie a fait au moins 3.911.561 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles samedi en milieu de journée.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 603.522 décès. Le Brésil, qui compte 511.142 morts, est suivi par l'Inde (394.493), le Mexique (232.346) et le Pérou (191.447), pays qui déplore le plus de morts par rapport à sa population.

Ces chiffres, qui reposent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sont globalement sous-évalués. L'OMS estime que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui officiellement calculé.

- Contrefaçon? -

L'association des pharmaciens d'Haïti a alerté samedi sur les risques d'introduction de vaccins contrefaits, après que l'Etat a autorisé jeudi l'importation par le secteur privé de vaccins contre le Covid-19, alors qu'il n'a encore lancé aucune campagne publique pour immuniser la population.

