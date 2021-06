Hauts-de-France: la gauche "de retour au conseil régional pour lutter et durer", se réjouit Karima Delli

Publicité Lire la suite

Lille (AFP)

Les écologistes et la gauche "sont de retour au conseil régional" des Hauts-de-France, après six ans d'absence, "pour lutter, durer", et en "gagner demain" la présidence, s'est réjouie dimanche Karima Delli, arrivée troisième aux élections régionales avec entre 21,4% et 22% des suffrages, selon les estimations.

"Les écologistes et la gauche sont de retour au conseil régional, après six ans d'absence, et vous verrez, cela va faire la différence !", a lancé la candidate de la gauche unie (EELV, PS, LFI, PCF, Génération.s) depuis son quartier général à Lille, largement applaudie par les militants.

"Les lendemains sont porteurs d'espérance (...) la force que nous créons ce soir (...) à terme changera les Hauts-de-France, (...) nous sommes ici désormais pour lutter, mais pour durer, car je vous garantis que demain, nous allons gagner la tête de ce conseil régional", a promis Karima Delli.

"Nous avons su relever la tête" et "cette nouvelle force dans les Hauts-de-France ne fait que naître", a-t-elle poursuivi, souhaitant que "plus personne ne se serve (de la gauche) comme d'un tremplin de quoi que ce soit".

Aux élections régionales de 2015, le Front national était arrivé en tête au premier tour dans la région. Le candidat du PS Pierre de Saintignon, 3e, s'était alors désisté, menant à la victoire de Xavier Bertrand (ex-LR) face au FN. La gauche avait alors été complètement privée de conseillers régionaux.

Désormais, "nous serons là, bien présents, nous montrerons à quel point nous savons construire une opposition ferme et constructive. (...) Nous serons la voix de la génération climat", au côté notamment "de la jeunesse qui a été si malmenée ces dernières années", a encore assuré Mme Delli lors de son allocution.

© 2021 AFP